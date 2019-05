Macri se mostró abrazado a Schiaretti, quien defiende la tercera vía

Mientras la UCR reclama la ampliación de Cambiemos para las elecciones, el presidente Mauricio Macri recibió al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien logró al reelección este mes con casi el 54% de los votos. El referente peronista se mostró abrazado al jefe de Estado, mientras el kirchnerismo, con Alberto Fernández, a la cabeza busca el apoyo de los mandatarios provinciales vinculados al PJ.

Desde Córdoba sostienen que en el primer piso de la Casa Rosada, Macri no le hizo ningún planteo electoral al gobernador, a un mes de que se inscriban los precandidatos que competirán en octubre. El encuentro se dio un día después de que Schiaretti asegurara que Alternativa Federal presentara su candidato presidencial, por lo que habría una tercera vía por fuera de la competencia PRO-K. De hecho, es esperable que la Casa Rosada quiera fortalecer esta construcción para debilitar al armado de Unidad Ciudadana.

Schiaretti fue a la Rosada antes de cenar con el senador Miguel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y un día antes de encontrarse con quien será el precandidato del espacio, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. Este armado es clave para Macri, quien seguirá la reunión de este miércoles con atención. En el radicalismo presionan para que Cambiemos se amplíe de cara a estas elecciones con referentes del peronismo no kirchnerista. Pero desde el PRO aseguran que no se "imaginan un acuerdo ni algo explícito hasta después de la general", por lo que parte de estos movimientos apuntarían a tender puentes en el caso de que Cambiemos llegue a una segunda vuelta.

Lo cierto es que por ahora la Casa Rosada celebra la foto con Schiaretti, donde se lo ve al cordobés por abrazar el cuello de Macri, con quien se conoce desde la época en que ambos estaban vinculados laboralmente con Fiat. La excusa oficial fue que el mandatario peronista llevó su propuesta respecto a los 10 puntos de consenso que envió el jefe de Estado a los precandidatos presidenciales, los gremios y el empresariado. Un eje central para el Gobierno es dar señales de que se pagará la deuda con los acreedores, como el FMI, que desembolsará u$s57 mil millones.

Según difundió Schiaretti a través de las redes sociales, en la reunión con Macri presentó seis puntos, de los cuales cinco coinciden con los planteos del Gobierno. Pero agrega otro eje con ADN peronista. El último punto plantea que "el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado".

En Casa Rosada no comunicaron oficialmente la reunión. Pero percibían como un buen paso que Schiaretti se mostrara con Macri ya que envía un mensaje hacia los mercados de que no todas las variantes peronistas se están agrupando bajo la candidatura de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Según consultoras con voz en el mercado, como Capital Economics o Ashmore Group, la estrategia de CFK aventajaría al peronismo por sobre Cambiemos.

A su vez, la provincia del centro es clave para Cambiemos, ya que ahí el Presidente cosechó un fuerte apoyo para ganar el ballotage en 2015, y este último 12 de mayo los candidatos radicales quedaron a 30 puntos del peronismo. Córdoba es el segundo distrito con más electores del país: 2.904.739 votantes.