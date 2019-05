Estatización de YPF: revés para la Argentina por una decisión de EE.UU.

El procurador general de los Estados Unidos, Noel Francisco, le pidió a la Corte Suprema de Justicia que mantenga en su jurisdicción una demanda por la estatización de YPF, iniciada por el fondo Burford Capital.

Se trata de un revés para la Argentina, que buscaba que el juicio se desarrollara en este país, por tratarse de una decisión soberana.

Aunque la opinión de Francisco, funcionario del Gobierno de Donald Trump, no es vinculante, sienta un mal antecedente para las aspiraciones del Gobierno de Mauricio Macri.

Si bien se espera que no haya demanda hasta por lo menos entrado el 2020, este caso podría costarle al Estado unos u$s 3000 millones o u$s 3500 millones, con lo que se necesitaría tomar nueva deuda en un mercado cerrado o ajustar más los gastos.

Noticia en desarrollo