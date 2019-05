Golpe a las cuentas públicas: La Corte ordenó hacer efectiva las sumas no remunerativas El fallo de la Corte Suprema que se aprobó hoy por unanimidad apunta a los salarios del personal del Ejército en actividad y señala que deben incorporarse al sueldo del personal del Ejército en actividad sumas que se les abonaban como no remunerativas y no bonificables. Esto sienta jurisprudencia para los casos que litigan contra el Estado