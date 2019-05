Cristina llegó a Comodoro Py y arranca el juicio en su contra

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a Comodoro Py, donde desde las 12 será juzgada por el Tribunal Oral Federal 2, en el marco de la causa en la que está acusada de liderar una asociación ilícita para direccionar obras de vialidad al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Además de la ex presidenta, serán juzgados múltiples funcionarios, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ambos detenidos por otras causas.

Un sínnumero de dirigentes kirchneristas acompañó a Cristina, que llegó a las 11.35, en un auto privado y con una escarapela adornando su traje.

