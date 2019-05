Brasil: OCDE prevé crecimiento más lento y apunta a reforma previsional

El crecimiento de la economía brasileña será menor de lo previsto este año y el siguiente, confirmó hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y se refirió a la incertidumbre en torno al proyecto de reforma previsional que aguarda su tramitación en el Congreso.

Hace tres meses, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó el proyecto de reforma del sistema de pensiones y jubilaciones a los líderes de ambas Cámaras en el Congreso.

Tanto durante la campaña electoral como desde que asumió la presidencia, Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, subrayan la necesidad de que se apruebe esa reforma y prometen que le ahorraría al Estado unos u$s 300.000 millones en los próximos 10 años.

Sin embargo, Bolsonaro aún no cuenta en el Congreso con el apoyo legislativo para aprobar ésa y otras reformas, y en la última semana se precipitó una crisis política que cuestiona su capacidad de gestión.

Ayer Bolsonaro reiteró la necesidad de que se apruebe la reforma previsional porque "el problema ahora es el dinero" y dijo que de no aprobarse, en cinco años no se podrán pagar salarios a los empleados públicos. "Si no la hacemos, como máximo en 2024 va a faltar dinero para pagar a quienes están (trabajando) en activo", aseguró.

Mientras negó una crisis institucional, Bolsonaro afirmó que "el gran problema (de Brasil) es su clase política".

En todo caso, y como una suerte de presión al Poder Legislativo, los bolsonaristas alientan para el próximo domingo 26 a manifestaciones de apoyo al presidente en todo el país: en la convocatoria se incluye el respaldo explícito a la aprobación de la reforma previsional y a un paquete de medidas para endurecer penas contra el delito que promueve el ministro de Justicia, Sergio Moro.

En cuanto a sus perspectivas anuales, la OCDE revisó a la baja en siete décimas su previsión para Brasil en 2019 y en una para 2020, y señaló que la desaceleración de la economía brasileña "pese a las condiciones financieras favorables" afronta la incertidumbre que pesa sobre la reforma previsional.

Si se disipan esas sombras, se reactivaría la demanda interna, lo que generaría un descenso del desempleo, al tiempo que se prevé que la inflación se mantenga dentro de lo programado.

El jefe de la oficina Argentina/Brasil del Departamento de Economía de la OCDE, Jens Arnold, dijo que “Brasil tiene pocas vulnerabilidades externas, pero la interna visible es el elevado déficit fiscal, a lo largo de los últimos años se destacan los gastos previsionales altísimos”.

En la presentación del capítulo América latina de las Perspectivas Económicas de la OCDE, en la Universidad Di Tella, Arnold destacó que “sin el déficit de la seguridad social, sería mucho mejor el resultado de Brasil”.

Explicó que ese déficit “crea una dinámica que no es sostenible en su forma actual”, por eso la necesidad de que “Brasil enfrente esos desafíos mediante una reforma del sistema previsional y justamente en este momento hay un proyecto en el Congreso para una reforma”.

Respecto de la apertura brasileña al mundo, Arnold apuntó que es una “prioridad para Brasil integrarse al mundo, con un crecimiento más fuerte e inclusivo”, y “reduciendo barreras como las que tiene con Argentina, así como las cargas administrativas que pueden impedir la competencia” y apuntó a la burocracia administrativa que dificulta el proceso de pagos.

Además, Arnold pronosticó que los “niveles de confianza seguirán bajos hasta que se vean resultados tangibles” e insistió en que “sin ese ajuste fiscal centrado en los gastos previsionales, la trayectoria de la deuda pública no es sostenible y es tan importante avanzar en ese tema”.

“La recuperación perdió un poco de fuerza ante las recientes duras evaluaciones del mercado sobre las perspectivas de que esa reforma previsional siga adelante y genere una importante mejora en términos de mejora en las cuentas fiscales”, se explayó.

En vistas a la reforma tributaria que el gobierno de Bolsonaro quiere impulsar una vez que obtenga una aprobación de la reforma previsional, Arnold señaló que debería “simplificar el proceso de impuestos indirectos, podría aumentar la productividad y competitividad de las empresas”. “Es importante para Brasil trabajar en la consolidación en su fragmentado régimen de impuestos”, destacó.

La actual política monetaria destinada a limitar la inflación apoyará también el gasto de los hogares, aunque el equilibrio de las cuentas públicas está "en riesgo" por el incremento de la inversión pública, indicó la OCDE.

La organización propugna reequilibrar el gasto social hacia las rentas más bajas para reducir desigualdades, además de reformas que incrementen la productividad y reducir las trabas administrativas a las importaciones para afianzar el crecimiento.

También alertó del retroceso de la confianza de los empresarios en las reformas emprendidas, junto a una contracción de la producción industrial compensada en parte por el buen comportamiento de los servicios y de los sectores primarios.

La deuda pública bruta se mantiene en el 77% del Producto Bruto Interno (PBI) y el déficit primario en el 1,5%, lo que exige una reducción drástica del gasto para mantener los objetivos adquiridos.