En 10 tuits, CFK habló de cortina de humo y disparó contra todos: el Gobierno, Stornelli y Fariña

A horas de que comience el juicio que la tiene como protagonista, la ex mandataria Cristina Kirchner envió pasadas las 7 de la mañana una catarata de tuits en donde habló de persecución política y le pegó al fiscal Carlos Stornelli.

Este es el primer juicio por caso de corrupción que ella enfrenta. La senadora está acusada de encabezar una asociación ilícita que direccionó la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Su consejero político y desde el sábado actual titular de la fórmula en la que ella aparece como candidata a vicepresidenta, Alberto Fernandez, acompañará a Cristina hasta los tribunales de Comodoro Py.

Cómo, cuándo y de qué la acusan: estas son las claves del juicio contra CFK.

Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Si… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías.