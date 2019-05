Pese a la guerra comercial y a que la bolsa 'vuela', todavía ven oportunidades en China

La bolsa china se mantiene como la más rentable del año, con un alza del 21,2% para el CSI300, el índice que integra 300 compañías de los mercados de valores de Shanghái y Shenzhen; aún así, todavía ofrece oportunidades, indicaron los expertos.

El rebrote de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, cuando las negociaciones en marcha parecían a punto de cerrarse con éxito, y las dudas sobre el grado de desaceleración de la economía del gigante asiático han acabado con el rally que llevó a los principales índices chinos a revalorizarse entre el 31% y el 43%. Con esta formidable escalada, revertida en abril, los mercados de acciones de la segunda economía del mundo estuvieron cerca de borrar las voluminosas pérdidas registradas en 2018, cuando Donald Trump desencadenó su ofensiva proteccionista y puso a China en el centro de la diana. ¿Interesa aprovechar la corrección para tomar posiciones en este mercado?

Los expertos tienen una visión positiva sobre la bolsa china en el mediano y largo plazo y consideran que el potencial económico del gigante asiático compensa el incremento de la volatilidad. Pese a los embistes comerciales, siguen considerándolo un mercado atractivo.

"Más allá del ruido de la guerra arancelaria, vimos en abril que las condiciones económicas de China son muy positivas. El PBI del primer trimestre creció un 6,4% en tasa interanual, hubo una fuerte recuperación de las exportaciones y un aumento del crédito. Las medidas adoptadas en materia monetaria, reformas económicas y fiscales están surtiendo efecto, como se reflejó en el crecimiento del 8,7% interanual de las ventas minoristas y el beneficio de la empresa industrial que se recuperó al 13,9%", explicó José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales.

El mercado chino, muy apoyado por sus autoridades políticas, genera, en general, enormes expectativas debido a sus tendencias internas. "La aversión al mercado chino es una posición muy miope. El país crece a un nivel significativamente superior al de los mercados desarrollados. En 10 años su PBI podría superar al de EE.UU. debido a una gran cantidad de factores: la evolución de su economía, el aumento de la esperanza de vida, de la clase media, de la necesidad de nuevos servicios", sostuvo Álvaro Antón, responsable para España y Portugal de Aberdeen Standard Investments.

Esto no significa que la economía del gigante asiático esté exenta de algunos riesgos. El más evidente es que finalmente EE.UU. y China no lleguen a un entendimiento comercial. Algunos analistas se preguntan si la artillería de estímulos del Gobierno chino sería suficiente para neutralizar el deterioro económico que supondría para el país que todas sus exportaciones a EE.UU., valoradas en unos u$s 500.000 millones, acabaran gravadas, posibilidad que esgrime la Casa Blanca. En MainFirst creen que el principal riesgo es que el crecimiento se desacelere por debajo del 5%.

Otros apuntaron a la elevada deuda del país: supera el 200% del PBI. "Preocupa que en los últimos cinco años la deuda de empresas y familias no ha dejado de subir, hasta niveles peligrosos", dijo Carlos Farrás, socio director de DPM Finanzas.

Si se mira específicamente los mercados, las valoraciones están baratas y hay oportunidades de inversión a largo plazo, aseguró Bin Shi, director de renta variable china de UBS AM. Farrás añadió que, en general, Asia está más barata que EE.UU. y ofrece mejores perspectivas, ya que "el crecimiento del mundo va a venir de los países emergente; basta con ver que todas las marcas de lujo se están concentrando allí".

Antón se mostró "muy positivo" respecto a la evolución de la clase media china, que cada vez necesita más productos y servicios: "Hay 450 millones de millennials en el país y, al contrario de lo que ocurre con esa generación en EE.UU. y Europa, ellos sí piensan que van a ganar más dinero que sus padres". Por ese motivo, en Aberdeen, que fue una de las primeras gestoras internacionales en obtener la licencia QFII que les permite invertir en acciones chinas de clase A les gusta el sector de consumo y el sanitario, y algunas compañías de transporte.