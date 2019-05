Fondos de inversión llegan a Buenos Aires para descifrar el nuevo escenario

La fórmula Fernández - Fernández aceleró tiempos y cambió el eje de discusión de muchas mesas en donde la economía tenía la centralidad.

Este parece haber sido el caso de los fondos de inversión que visitan el país para entender la realidad local, y que sumaron perplejidad el fin de semana.

Por estos días, en los hoteles más elegantes de la ciudad hay un grupo de ejecutivos de grandes fondos de inversión de New York y de Londres que llegaron para reunirse con referentes económicos del oficialismo y de la oposición en rondas de reuniones organizadas por el Citi de New York.

Ayer fue el turno del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, quien, aunque acostumbrado a participar de este tipo de reuniones junto a su equipo, esta vez lo hizo acompañado del Secretario de Asuntos Municipales de la provincia y Concejal en San Fernando, Alex Campbell.

Según explicaron fuentes locales Campbell fue en reemplazo de del Jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai, que no pudo asistir por problemas de agenda y fue quien concentró buena parte de las preguntas porque el escenario político fue el protagonista del encuentro.

"No terminan de comprender si es bueno o malo, pero la sensación es de optimismo y que están en modo wait and see"

"Estamos acostumbrados a estos encuentros. Esta semana tenemos otros dos", señalaron en el entorno del ministro Lacunza. "Pero esta vez la política se llevó buena parte de la atención, la economía, la deuda y el 2020 pasó a un segundo plano", agregó una fuente que estuvo en el encuentro.

"Los ejecutivos llegaron en pleno anuncio de CFK y les costó asimilar el nuevo escenario", señaló a El Cronista un asistente al encuentro. "No terminan de comprender si es bueno o malo, pero la sensación es de optimismo y que están en modo wait and see", agregó.

Para poder cerrar una idea del nuevo escenario, el Citibank New York también organizó un encuentro con especialistas del otro lado de la grieta. Hoy los fondos se reunirán con Juan Cuattromo (ex director del BCRA), Pablo López (ex secretario de Finanzas) y Cristian Girard (ex presidente de la Comisión Nacional de Valores), todos del equipo de Axel Kicillof .

Deuda e inversión

Pero son fondos de inversión y también vinieron a escuchar de economía. Así fue que Lacunza explicó que sin la obra pública la provincia tendría superávit y no necesitaría emitir.

"Comparando esta gestión con la inmediata anterior, la obra pública se multiplicó por dos en términos reales. Al comienzo de este período detectamos una brecha en infraestructura de u$s 32.000 millones y en este primer mandato se va a invertir la cuarta parte", indicó el ministro de Economía bonaerense. "Sabemos que el 10 de diciembre de 2019 va a haber mucha obra por hacer todavía. Pero, por ejemplo, todas las guardias de los hospitales de la provincia van a estar hechas a nuevo, equipadas".