Cumbre de intendentes para renegociar la cláusula "Kicillof"

"Axel es una realidad". La frase sobre Kicillof que les dijo Alberto Fernández a los intendentes el viernes pasado, cuando aún no sabían que era el elegido de Cristina Fernández de Kirchner, resuena aún en sus cabezas. El grupo de alcaldes PJ del Conurbano, que desean entronizar alguna vez a uno de ellos en la gobernación bonaerense, no dejan de concordar con el ahora precandidato presidencial: el ex ministro de Economía K es, según sus propias encuestas, el que más voto cristinista acapara.

Pero eso no quiere decir que no busquen negociar. Para comenzar, hoy fueron invitados más de 40 de ellos a Cañuelas para armar su propia versión de "Mesa de Acción Política" como la que imaginó José Luis Gioja en el PJ Nacional para oficiar de nexo partidario con el comando de campaña. Las invitaciones las cursó el titular del peronismo bonaerense, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

Definida la fórmula nacional, sin Cristina Kirchner en primer lugar, admiten los jefes comunales, sigue existiendo la variable provincial de Kicillof, con la obligación de que la boleta local potencie en parte hacia su izquierda. "Con ella de vicepresidenta, en la boleta puede esta Axel", opinan. Pero, también contraargumentan: "Si fueran Martín (Insaurralde) o Verónica (Magario) la única oferta K, también medirían bien". En el Conurbano suelen olvidarse de Francisco "Paco" Durañona, de San Antonio de Areco, quien también está anotado en la carrera: "El interior (provincial) también debe estar representado en la fórmula", es su reclamo. Hoy es uno de los precandidatos que asistirá.

Estuvimos en Lomas de Zamora reunidos con Máximo, @alferdez e intendentes de la provincia. Charlamos sobre los temas que afectan y angustian a los argentinos y en especial a los bonaerenses. pic.twitter.com/sy4q9xa8nU — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) May 17, 2019

Si bien se rumoreó que Kicillof evaluaba ir junto a Máximo Kirchner, cuando sólo están invitados intendentes, desde el Instituto Patria lo negaron de plano. "No hay espíritu de molestar, al contrario", opinan los propios alcaldes que destacan a este kirchnerismo versión "dialoguista". "El propio Alberto prometió que la boleta sería consensuada entre Máximo y nosotros", repiten.

Sin resolver aún su propia interna de alcaldes, se abren varios escenarios. uno es que Kicillof pueda regresar a Ciudad, como postulante a senador, algo que pide el propio kirchnerismo porteño. Sin él en provincia, la fórmula quedaría en manos de los intendentes.

Ahora, si Kicillof se consolida (están a la espera de los resultados de la última encuesta con el binomio Fernández-Fernández), los alcaldes aspiran a por lo menos negociar la vicegobernación. Ahí se abrirá otra puja entre Conurbano e interior.

Y, como si no fuera ya bastante caótico el panorama, con el "renunciamiento" de CFK, no son pocos los intendentes que se ilusionar con sumar a Sergio Massa como cabeza de la boleta bonaerense. O su versión de acuerdo a medias, con el líder renovador en las PASO nacionales y su esposa Malena Galmarini en la papeleta provincial. Falta todavía un mes.