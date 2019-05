Para Wall Street, Cristina busca unidad y será clave la reacción de Macri y el PJ

El mercado todavía está procesando la noticia de que Cristina Fernández de Kirchner se postula a vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. Si bien la ex presidenta no se ha ganado la simpatía de los mercados, los inversores ven al flamante candidato a presidente como un "moderado" y no temen a un default de la deuda argentina si este dúo resultara ganador.

Si bien hoy el mercado y el riesgo país empezaron el día con números rojos, el mal humor se fue disipando con el avance de la jornada. La duda es si será este el único análisis y reacción que tendrá el mercado sobre la fórmula Fernández-Fernández.

En Citi anticipan un efecto negativo de la cadidatura de Cristina Kirchner sobre los activos argentinos

Operadores locales e internacionales opinaron que si el mercado hubiera considerado definitivamente negativo el anuncio, el cimbronazo no se hubiese hecho esperar. Sin embargo, coincidieron en que los próximos días serán clave para ver cómo los inversores internacionales terminan de asimilar la noticia.

En JP Morgan analizaron la decisión de Cristina Kirchner como una forma de ampliar el apoyo político y aliviar el efecto de su imagen negativa en una eventual ballotage. "El hecho de que ella no se postule para la presidencia y que el candidato presidencial, Alberto Fernández, haya criticado las políticas más radicalizadas de CFK en el pasado, mitiga en parte una fortaleza del oficialismo en un eventual ballotage, que era la tasa de rechazo de CFK", afirmaron los analistas Diego Pereira y Lucila Barbeito en un informe para clientes.

Para el analista de Capital Economics, Edward Glossop, Alberto Fernández parece "tener puntos de vista más moderados sobre la economía". Por lo tanto, entiende que su postulación reduce "las probabilidades de un default post-electoral desordenado" en Argentina. El reporte asegura que será fundamental ver la respuesta del presidente Mauricio Macri tras la novedad.

A la espera de las respuestas

En el mismo sentido opinó Alberto Ramos, de Goldman Sachs: "Es clave evaluar cómo reacciona el grupo del presidente Macri ante los eventos que se están desarrollando y, finalmente, se replantea si la estrategia de polarización contra CFK sigue siendo apropiada ahora que ella ya no está a la cabeza de la candidatura presidencial".

En cuanto al efecto sobre el mercado, los analistas de Citi Fernando Díaz y Andrea Kiguel sostuvieron que tienen "implicancias negativas" y adoptaron una actitud cautelosa a la espera de mayor volatilidad. Por lo tanto, indicaron que los inversores seguirán siendo sensibles al "flujo de noticias en las próximas semanas".

Alberto Ramos, en tanto, subrayó que hay que seguir de cerca la reacción del justicialismo más moderado y los resultados de las encuestas en este nuevo escenario electoral. "También es importante monitorear el papel que pueden desempeñar algunos asesores de política más heterodoxos de CFK en la configuración del programa económico de Alberto Fernández, un candidato que en el pasado fue un tanto crítico de algunas de las políticas más heterodoxas emprendidas durante la administración de CFK", añadió.