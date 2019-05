Macri recibe a Schiaretti en la Rosada y mira de reojo a Massa

Temprano en la mañana de hoy, el Gobierno vio con preocupación la suba del riesgo país, pero luego ganó la calma. Por ahora, la Casa Rosada estima que la decisión de Cristina Fernández de no encabezar la fórmula presidencial del kirchnerismo es una "debilidad" y están expectantes respecto a si Sergio Massa se sumará al espacio de la ex mandataria. En el medio, y en un intento de acercamiento, el presidente Mauricio Macri recibirá mañana en su despacho al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien -sin embargo- insiste en rechazar un acuerdo tanto con Cambiemos como con el kirchnerismo y defiende el espacio de Alternativa Federal.

"El riesgo país subió 15 puntos y caen los bonos", lamentó el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, en medio de la reunión de gabinete. Uno de los principales desafíos de la Casa Rosada es desterrar la sensación de inestabilidad y volatilidad financiera. De ahí que en el gabinete estuvieron atentos a los movimientos del riesgo país, que finalmente cayó de 958 a 927 puntos en la primera jornada en que el mercado operaba tras el anuncio de CFK.

Tras la reunión de ministros con el Presidente, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, consideró que la candidatura a vice de Cristin8a podría ser "un globo de ensayo". Y opinó que "si no hubiera algún tipo de debilidad visualizada hacia una segunda vuelta electoral" sería "muy raro" este cambio de la figura "más importante en caudal electoral del peronismo, que es la ex Presidenta, por este enroque por otros candidatos que no tienen hasta hoy una medición de imagen importante", en referencia a Alberto Fernández.

Puertas adentro, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostiene que la decisión del kirchnerismo fue mala porque "Cristina irradia como un imán y termina opacando a Alberto Fernández", según comentaron en el oficialismo.

Después de la conferencia de prensa, la mesa que toma la mayoría de las decisiones de armado político en el oficialismo almorzó en la Casa Rosada. Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta fueron de la partida. Allí se continuó analizando cómo se configura el escenario político de la decisión de CFK. "Sergio (Massa) va a jugar con Cristina (Fernández)", razonó un dirigente bonaerense de Cambiemos. Eso mismo piensan en el entorno de Macri. Si bien hacen foco en mantener la identidad de Cambiemos, los referentes del oficialismo están atentos al encuentro de mañana desde las 18:00 entre Macri y Schiaretti (por la noche se volverán a ver en una cena de Fiat).

Entretanto, Cambiemos ya empieza a movilizarse en la provincia de Buenos Aires. La gobernadora Vidal y otros precandidatos iniciaron una recorrida por 40 distritos que reúnen el 80% del padrón electoral.

En el gobierno bonaerense tienen detalladas las zonas donde se encuentran los votantes "desencantados", que son quienes los votaron en 2017 pero que ahora critican la gestión de Mauricio Macri.

A esas zonas saldrán a caminar sus precandidatos a intendentes en territorios que gobierna el peronismo como Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), el ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano (San Martín), Agustina Ciarletta (San Fernando) y Ezequiel Pazos (José C. Paz), hasta el 22 de junio, que será cuando cierre la inscripción de candidaturas. En estas recorridas, los dirigentes bonaerenses notan más enojo con Macri: "principalmente el enojo es con nosotros porque tienen miedo de que vuelva el kirchnerismo".