Schiaretti anticipó que Alternativa Federal tendrá una "fórmula propia"

Luego de que Cristina Kirchner pateara el tablero este fin de semana, cuando anunció, por medio de un video, que sería candidata a vicepresidenta de la Nación, y que la fórmula la completaría su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernandez , salió a hablar el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, uno de los referentes de Alternativa Federal, el espacio que apuesta a saltar la grieta de cara a las elecciones. Aseguró que ese espacio tendrá una "fórmula propia".

El gobernador mediterráneo ratificó que "el peronismo federal tiene que tener una oferta propia", al descartar, una vez más, la posibilidad de que el espacio que integran figuras como el senador Miguel Ángel Pichetto; el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, además de los precandidatos a presidente Sergio Massa y Roberto Lavagna, confluyan con el kirchnerismo.

"No comento lo que hace otro espacio político. No soy parte del kirchnerismo", dijo el recientemente reelecto gobernador en declaraciones a Canal 10. Para luego subrayar que Alternativa Federal "va a tener fórmula propia. No vamos a formar parte de ni de una alianza con el kirchnerismo o Cambiemos".

En este sentido fue que adelantó: "Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales". Para luego aclarar: "Al candidato lo vamos a elegir entre todos, antes del 22 de junio. Pero hay que bajar la ansiedad, falta un mes, que en tiempos de Argentina es un siglo", dijo.

Por otra parte, el cordobés se dedicó a aclarar que el presidente Mauricio Macri "no" lo llamó para pedirle una alianza. "Me dijo que me va a convocar seguramente esta semana. No voy a hacer yo el que la haga público, por respeto institucional. Me llamó para hablar de los puntos que él dijo y no sé que otras cosas. No creo que me llame para tentarme para alguna cosa", especuló Schiaretti.

Además, aseguró que tampoco habló con el flamante precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández. Y aclaró que si la ex presidenta lo llama, la atenderá "por una cuestión de educación".