Lavagna se decidió: "Voy a ser candidato a presidente"

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó su precandidatura a presidente de cara a las PASO del 11 de agosto. Lo hizo en una entrevista que brindó al portal Infobae, luego de una charla que brindó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador.

"Soy candidato a presidente", dijo, en la previa del encuentro de Alternativa Federal de este miércoles, y de que aparecieran los primeros afiches de campaña en su favor, esta mañana. Además, lo hizo 48 horas después de que se conociera la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Fernández, oficializada por la propia ex presidenta en las redes sociales.

Lavagna viene especulando con su posible candidatura desde febrero, aunque nunca, como hoy, lo había oficializado. Si bien no habló de participar en una PASO con el resto del peronismo, sí se refirió al anuncio de la dupla Fernández. "No veo cambios. Sólo cambios y corrimientos políticos, pero no cambios de conducta, que son los que nos van a permitir salir del estancamiento, no los discursos vacíos de contenido", reflexionó.

Sobre su propuesta, dijo que es: "La del consenso. Mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti el otro día".