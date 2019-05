Tras una reacción inicial negativa, los bonos moderan la baja

Tras la noticia conocida el sábado por la mañana en la que Cristina Kirchner anunciaba que se postulaba como candidata a vicepresidente y Alberto Fernández a presidente, las especulaciones sobre como iban a abrir los activos financieros el lunes.

La reacción inicial fue negativa, aunque a mitad de rueda tanto los bonos como el dólar moderan la operatoria. De hecho, a mitad de rueda ya hay bonos en la parte larga de la curva que operan con signo positivo. De esta manera, tras una lectura pesimista, la reacción en el mercado no resulta negativa.

Bonos moderando la baja

La noticia política sobre que Cristina no iba a ser candidata a presidente sino a vicepresidente, representó un shock para el ámbito político, económico y financiero. No quedaba claro si representaba una buena o una mala noticia para el mercado y, por ello, ante la incertidumbre, la reacción inicial fue negativa.

Apenas abrió el mercado, el dólar subió y los bonos registraron una caída. De esta manera, el Bonar 2021 inicio el lunes con una baja de 0,75%, hasta u$s 83,75 y desde allí inicio una recuperación para operar apenas 0,25% en rojo respecto de la apertura.

Misma reacción registraron otros bonos como el Bonar 26 inicio la semana con una caída de 1% y desde allí arrancó una recuperación para operar 0,4%, moderando el pesimismo inicial.

Algo similar ocurre con la parte mas larga de la curva, ya que tanto el Bonar 46 como el bono centenario, arrancaron la jornada con una baja del 1% y ambos bonos recuperaron el 100% de dicha debilidad inicial. De hecho, el century ya opera en terreo positivo, con 0,1% en verde, amortiguando la merma inicial.

Con una operatoria similar, los seguros contra default arrancaron la jornada con una suba mayor al 2% y desde mitad de rueda iniciaron una moderación respecto del pesimismo inicial y operan 0,33% en positivo, cayendo 1,65% desde los máximos del día.

Opinión del mercado

Para los analistas del mercado, la cautela continúa entre los inversores ya que todavía no queda definido cual va a ser el impacto final de la decision de CFK en la carrera presidencial.

Martín Saud, trader de Balanz sostuvo que el día arranco débil más que nada por cuestiones internacionales y que luego fue mejorando.

“La apertura fue mala más que nada por cuestiones internacionales. El dólar en Brasil subiendo, las bolsas internacionales a la baja fueron factores que complicaron a los activos el lunes a primera hora. Luego el panorama mejoró”, explicó.

Para el trader de Balanz, el anuncio de Cristina Kirchner no fue un “non evento” si no que más bien no se puede anticipar cuál puede llegar a ser el efecto final sobre los activos locales y cómo serán las ultimas definiciones.

“No creo que sea un ‘no evento’ en el mercado. Creo que aún no se sabe con certeza hacia donde se puede llegar a disparar y aún hay muchas especulaciones sobre que va a hacer el peronismo disidente. Creo que la gran incógnita es que va a hacer Sergio Massa, dado que es fuerte en la Provincia de Buenos Aires”, recordó.

Por otro lado, el especialista agregó que el mercado no lo tomó como una mala noticia si no como algo levemente positivo. “No lo tomó como algo positivo para que gane Macri, si no para que se aleje el riesgo CFK”, sostuvo.

Pese a ello, desde Balanz mantienen la cautela desde el lado operativo. “Seguimos con cautela ya que la candidatura no se despeja ningún riesgo. Incluso si gana Macri, la recuperación va a ser limitada. Es decir, vamos a ver una buena recuperación, pero el riesgo país no debería ir debajo de 600. A esta instancia, hay mucho más para perder que para ganar”, asintió Saud.

Fernando Lisanti, portfolio manager de Mariva Asset Management sostuvo que la recuperación de los bonos es bastante leve.

“Pese a que los bonos se recuperaron en el intra-diario, veo que aún hay mucha cautela. El mercado prácticamente no se mueve y se nota una postura de ‘wait and see’ por parte de los inversores. Puede haberse dado vuelta, pero sin volumen dado que no hay nada firme. Creo que, a como venía el día, con poco se puede dar vuelta, por lo que no lo tomaría como referencia”, señaló el especialista de Mariva Asset Management.

Por otro lado, haciendo referencia a la candidatura a la vicepresidencia de CFK y tomando como base la reacción del mercado, Lisanti entiende que no significa que sea un ‘no event’ (no evento, o evento con leve importancia)

“Es un evento pero que el mercado aun no digirió. Estamos todos muy cautelosos ya que no se sabe bien cómo le va a afectar a Macri y a CFK. No se sabe bien por ahora qué va a hacer el peronismo federal, ni tampoco Sergio Massa. Creo que se abrieron un montón de preguntas y no se define el escenario político. Es mas, abre nuevos sub-escenarios que hasta el viernes no estaban y a los cuales habrá que asignarles probabilidades”, explicó Lisanti.

Por último, Nicolas Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI) planteó que la reacción no fue mala en un día en que las bolsas del mundo están débiles, Argentina aguantó bien tanto el dólar como los bonos.

“Creo que la reacción de los bonos y dólar pudo ser exagerada al principio, pero más que nada por cuestiones de incertidumbre. En general, si bien hay diferentes posturas, la mayoría lo veo alineado con que termina siendo más beneficioso para Cambiemos. Cristina Fernández de Kirchner ya movió sus piezas y ahora habrá que esperar a que los haga Macri y ver que impacto tiene. Hacia adelante, la incertidumbre va a tener atado de pies y manos al mercado”, dijo Chiesa.

Volatilidad cambiaria a la baja

Por su parte, el tipo de cambio también tuvo una apertura alcista y luego moderó a la baja. Lo relevante del dólar es que hoy, la volatilidad en la divisa alcanza un mínimo de tres meses. De esta manera, el BCRA logra su objetivo de mantener estable el dólar sin que haya sobresaltos.

Las novedades políticas podrían haber hecho suponer un día de elevada volatilidad en los activos financieros, sin embargo, eso no ocurre y la reacción negativa inicial es corregida a mitad de rueda.