Schiaretti, Lavagna, Pichetto y Urtubey le pedirán a Massa que se defina frente a los K

El tembladeral político que causó el fin de semana la jugada de Cristina Kirchner de empoderar a Alberto Fernández como cabeza de fórmula y ponerse ella como vice obligó al PJ Federal a salir de la modorra y acelerar las definiciones.

Por lo pronto, la cumbre convocada por Juan Schiaretti para el miércoles próximo podría adelantarse a mañana, todavía con hora y lugar a definir. “Se está organizando”, decían este mediodía quienes trabajan en el diseño de una reunión que será clave para el futuro del espacio.

Lo que sí es seguro al momento es que allí estarán Sergio Massa Miguel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Roberto Lavagna, pese a que el fin de semana la presencia del economista había sido puesta en duda por los organizadores. También asistirá el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifzchitz, como representante del progresismo que busca confluir en el espacio antigrieta.

Está claro que el armado político que lidera el gobernador cordobés acusó el sacudón que significó el inesperado ¿corrimiento? de CFK para colocar a Alberto Fernández como cabeza de fórmula en pos de la "unidad peronista".

Lavagna, Schiaretti, Pichetto y Urtubey fatigaron los teléfonos durante todo el fin de semana para unificar la postura que llevarán a la cumbre de Alternativa y que, según supo El Cronista, será, en principio, pedirle a Massa que defina de una vez su posición frente al kirchnerismo.

Para esos dirigentes, participar de una gran PASO dentro del peronismo, que sería la propuesta que según trascendió podría llevar Massa a la reunión y lo que quiere el kirchnerismo -aunque en el massismo no confirman esa información-, está absolutamente descartada.

El propio Schiaretti terminó de ponerlo hoy en blanco sobre negro en una entrevista televisiva que brindó a un medio de Córdoba: "No vamos a formar parte ni de una alianza con el kirchnerismo o con Cambiemos. Vamos a presentar candidato en las elecciones presidenciales", aseguró.

El senador Pichetto fue más allá y pidió avanzar en la conformación de la fórmula: “¿Qué vamos a hacer? Se acaba el tiempo. Hay que decidir. Hay que plantear una definición respecto al liderazgo. El programa lo tenemos, es un programa de centro, moderado. Tiene mucho que ver con la visión de Roberto Lavagna. Pero lo que falta centralmente es la definición de la candidatura. Sin candidatura, no hay proyecto, no hay política. Hay que hacerlo rápido porque, de lo contrario, el proceso puede llegar a diluirse", advirtió esta mañana en declaraciones radiales.

En cuanto al tigrense, se sabe que hace rato viene siendo tentado por el propio Alberto Fernández para dar el salto al espacio K y ampliar ese universo opositor y de hecho fue el único dirigente de AF que salió a saludar con entusiasmo la movida de Cristina y manifestarse dispuesto al diálogo, a contramano de la postura que asumió el resto de los integrantes del espacio.

La posición de Massa, que hasta tuvo palabras elogiosas para con Cristina, no hizo otra cosa que alimentar la desconfianza entre sus socios, varios de los cuales ya venían advirtiendo por lo bajo –particularmente desde el lavagnismo- por el doble juego del líder del Frente Renovador.

“Hasta ahora está en el espacio”, dijo hoy Pichetto consultado sobre la ambigüedad del tigrense.

Harina de otro costal es la posición que asumirán los gobernadores justicialistas y la estrategia por la que terminarán de inclinarse de cara a la definición de las candidaturas de la oposición. Fuentes del PJ Federal minimizaron ante este diario el “reclamo por la unidad" que varios de ellos, empezando por el tucumano Juan Manzur, hicieron el fin de semana vía Twitter tras conocerse el anuncio de Cristina.

“Schiaretti está claro que no va a ir con Cristina y en el caso de Sergio Uñac y Gustavo Bordet, por ejemplo, dijeron más o menos lo que venían diciendo hasta ahora. No vemos un cambio sustancial. Además, ellos tienen por delante elecciones provinciales y se mueven en sus territorios con lógica propia. No actúan como una liga”, dijeron.

"El camino es largo. Falta mucho para las primarias del 11 de agosto y todo puede pasar". La semana recién comienza.