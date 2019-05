Qué dijo Milei de la fórmula Alberto - CFK y qué haría si fuera inversor

"La sensación que tengo es que si Cristina decidió por esta opción es porque ella no tiene certeza de que ganaba con facilidad. Entonces, bajo ese contexto si pierde le va a echar la culpa a Alberto Fernández y si gana se va a quedar ella con los méritos". A priori esa fue la primera impresión que el economista Javier Milei tuvo al ser consultado por la decisión de la ex presidenta de ir como vicepresidenta en una fórmula encabezada por su ex jefe de Gabinete.

En esa misma línea, el economista que no quiso hacer un profundo análisis, dijo que Alberto Fernandez le parece "un tipo muy capaz, y una persona extramadamente pracmática". Sin embargo, puso en dudas qué rol ocupará el titular de la fórmula frente a la siempre aguerrida CFK.

"Si finalmente arriban al gobierno, no sé, si en ese contexto va a estar primando el pracmatismo de Alberto o la radicalización ideológica que suele impregnar Cristina Kirchner. De hecho las ultimas declaraciones que ha hecho ella está claro lo que piensa", comentó.