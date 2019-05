A. Fernández: "No hace falta ninguna reforma de la Constitución"

Luego de que el fin de semana la senadora Cristina Kirchner diera a conocer su candidatura como vicepresidenta de la Nación, acompañada por su ex jefe de Gabinete Alberto Fernandez como presidente, Fernández dio una serie de definiciones en torno a cómo sería su gestión, en caso de ganar. Una de ellas tuvo que ver con despejar dudas en torno a una posible reforma de la Constitución, sobre todo, luego de que uno de los abogados de la ex mandataria planteara la necesidad de hacer una "nueva".

"Cristina no lo mencionó", aseguró el flamante precandidato a presidente Alberto Fernández al referirse a la posibilidad de que haya una reforma constitucional en caso de llegar a la Presidencia, con Cristina Kirchner como vicepresidenta.

En este sentido, el ex jefe de Gabinete aseguró que "la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional. Ni en la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional es un problema. No lo es".

Además, Fernández, en una entrevista concedida a Ámbito Financiero, aseguró que tiene "mucho apego a la Constitución Nacional de 1853".

"Lo que dice es que hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. Macri este año clausuró el Congreso y gobierna por DNU. Y esto antes lo hicieron otros. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan", remató el precandidato, al hacer alusión a la visión que tiene la Senadora sobre el tema, que días atrás había planteado el ex miembro de la Corte, Raúl Zaffaroni.

En cuanto a la reforma judicial que quiso impulsar la ex presidenta durante su segundo mandato, Fernández opinó que "lo que hace falta es revisar lo que ha pasado en estos años. Se han dicho cosas disparatadas".