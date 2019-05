El dólar suma 40 centavos, mientra el Central convalida otra baja en la tasa

El dólar sumaba hasta 45 centavos en la primera rueda hábil tras el anuncio de la fórmula Alberto Fernandez y Crisitina Kirchner que se conoció el sábado y que sorprendió por la decisión de la exmandataria de presentarse como segunda en la fórmula.

En la primera subasta de Leliq del día, el Banco Central volvió a convalidar una baja en la tasa.Con un monto adjudicado de $ 147.907 millones, la tasa promedio se colocó en un 71,448%, debjo del 71,47% del viernes.

El dólar mayorista operaba a $ 45,45 en el MULC, 45 centavos por encima del cierre del pasado viernes y luego de que la divisa llegara a saltar 50 centavos en el arranque.

En el mercado minorista, el billete operaba en los $ 46,40 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 40 centavos arriba.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocaba el precio en los $ 46,59, 39 centavos más.

En sintonía, el riesgo país sumaba 3 puntos y se colocaba en las 950 unidades, luego de haber alcanzado los 959.

"El mercado arrancó son subas que lo llevaron a máximos en $ 45,50, pero luego apareció la oferta y los precios se acomodaron debajo de los $ 45,40", explicó en diálogo con El Cronista Gustavo Quintana de PR Cambios.

Consideró que todavía "no se ve con claridad los efectos del anuncio" de la fórmula Fernández-Fernández con Cristina como vicepresidenta y destacó que "el contexto internacional no ayuda, ya que otra vez las monedas regionales no se recuperan frente al dólar".

"Hay que esperar, todo es muy prematuro", opinó.

Por su parte Claudio García de Oubiña Cambios planteó que se notó que la noticia "no gustó mucho, aunque tampoco arrancó con tanto nerviosismo".

El dólar blue se colocaba en los $ 46,10.

El BCRA ofrecerá al mercado Leliq a 7 días desdoblando en 2 licitaciones por un monto de $ 210.000 millones, en un día con vencimientos por $ 195.711 millones.

El peso argentino se depreciaba así 0,73% y se mostraba como la moneda emergente con peor desempeño en la apertura de la semana.