Pichetto, sobre candidatura de CFK: “Ella no se bajó, sigue siendo el poder"

Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por el Partido Justicialista, habló sobre la presentación de la fórmula Fernández-Fernández y afirmó que no hay posibilidad de que Alternativa Federal se sume. “Ella no se bajó, siguen siendo el poder”, sostuvo.

El precandidato a presidente por Alternativa Federal y jefe del bloque peronista en el Senado, habló sobre la decisión de la ex mandataria Cristina Kirchner , de presentarse a las elecciones de octubre como compañera de Alberto Fernandez y destacó que se trata de una maniobra habitual de la ex mandataria.

"Reitera métodos. Es el método que se utilizó cuando designó a Amado Boudou, a Eduardo Zanini. La centralidad está en su candidatura, ella no se bajó. La centralidad del poder, de los votos, está en su candidatura. Es análisis puro. Ella sigue siendo el poder", dijo esta mañana en diálogo con radio Mitre.

"Cristina Kirchner hizo una movida táctica par a contener el espacio del centro moderado que no tenía, pero la figura que suma votos es ella. Yo tengo respeto por Alberto Fernández es una figura moderada, pero creer que el poder se transfiere a Alberto Fernández es ilusorio. Son construcciones y métodos que se repiten en el tiempo", indicó Pichetto más temprano en diálogo con radio la Red.

"Los dirigentes del Peronismo, como Felipe Solá, gobernadores, Daniel Scioli, nadie fue informado de nada. No hubo intercambio, hay decisiones de construcción direccional, personal, se decide de un día para otro", agregó.

En ese sentido, el senador contó que "en México había un método que era el dedo, el presidente que salia elegía al otro. Argentina necesita una construcción diferente. Este es un dedazo de Cristina Fernández, como fue el de Carlos Zannini".

Por otro lado, detalló: "Nuestra idea originaria con Alternativa Federal era construir una opción democrática, republicana, eso fue lo que hablamos con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Schiaretti. Esta semana nos reuniremos, venimos de un triunfo con Juan Schiaretti".

"No hay posibilidad de volver a confluir en el peronismo, que es el espacio de la ex Presidente, esta expresión muestra la centralidad de la ex presidente en la formula", concluyó.