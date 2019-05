Cuándo, dónde y de qué se la acusa: las claves del primer juicio a Cristina

En medio de las repercusiones por el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández y luego de las marchas y contramacrhas de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada, finalmente, mañana arranca el juicio oral por la causa "Vialidad", que tiene entre sus acusados a la actual senadora y ahora pre candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner.

La denominada causa "vialidad" involucra a la ex presidenta, su ministro de Planificación Julio De Vido y 11 acusados más de formar una presunta asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez, con la adjudicación de 52 obras públicas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 por $ 46.000 millones, durará casi un año y tendrá cerca de 160 testigos.

Entre los ex funcionarios citados se encuentran el flamante precandidato a presidente por Unidad Ciudadana, Alberto Fernández; los ex jefes de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa, y el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini.

Algunos de los empresarios que serám citados son el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, además de Carlos Wagner, Juan Chediak, Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian.

Mañana a las 12 será la primera audiencia y el flamante precandidato a presidente por Unidad Ciudadana acompañará a CFK a los tribunales de Comodoro Py.

El de mañana será el primer juicio oral a la ex presidenta, que está ya había sido enviada a debate, todavía sin fecha de inicio, en otras cuatro causas penales: Los Sauces, Hotesur, dólar futuro y encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del memorándum con Irán.

La senadora también está procesada con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción pero permanece en libertad porque tiene fueros como senadora nacional.

El juicio en cifras

Tribunal

Interviene el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.° 2 de la Capital. Está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. En tanto, Adriana Palliotti actuará como jueza sustituta.

Partes acusadoras

Ministerio Público Fiscal (encabezado por el fiscal Diego Luciani)

(encabezado por el fiscal Diego Luciani) Oficina Anticorrupción (OA)

(OA) Unidad de Información Financiera (UIF)

Imputados

Cristina Fernández De Kirchner Julio Miguel De Vido José Francisco López Nelson Guillermo Periotti Carlos Santiago Kirchner Lázaro Antonio Báez Raúl Osvaldo Daruich Mauricio Collareda Héctor René Jesús Garro Juan Carlos Villafañe Raúl Gilberto Pavesi José Raúl Santibañez Abel Claudio Fatala

Testigos

Está previsto que declaren aproximadamente 160 testigos.

Expediente

El expediente tiene 60 cuerpos (200 hojas cada uno) y unas 150 cajas con documentación.

Audiencias

La primera audiencia será mañana a las 12 horas, en la Sala AMIA de los tribunales federales de Av. Comodoro Py 2002. Está previsto que se realicen audiencias todos los lunes, pudiendo extenderse luego a más días de la semana.