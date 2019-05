Según la novia de Alberto Fernández, “él nunca quiso ser candidato a nada”

En medio del aluvión de repercusiones sobre el anuncio de la fórmula presidencial kirchnerista, la actual mujer de Alberto Fernández , Fabiola Yáñez reveló que “él nunca quiso ser candidato a nada”.

La actriz y periodista habló ayer, durante el programa que conduce en Radio 10, sobre la primera charla que mantuvo su pareja con Cristina Kirchner .

“Lo supe el miércoles, cuando también lo supo Alberto. Él se sorprendió, tuvo una reunión, donde Cristina le planteó esto y volvió y me llamó por teléfono. Yo estaba a dos cuadras de casa, me estaba por tomar un café y me preguntó si podía ir. El tono me decía que algo pasaba”.

El anuncio oficial llegó tres días después de la charla, y Fabiola aseguró que a Alberto Fernández “le sorprendió muchísimo que ella haya tomado esa decisión”. “Él nunca quiso ser candidato a nada”, señaló la actriz.

Tensión interdiscursiva Kirchner vs @clarincom https://t.co/GYSkOJzLSb algunos podrían trabajar de verdad — Fabiola Yañez (@FabiolaYanez) 19 de mayo de 2019

Yáñez se enojó por las críticas que recibe en redes sociales. Para responder, decidió compartir un link de su tesis de grado entregada en 2013. La misma se titula “Análisis de la tensión interdiscursiva entre Néstor Kirchner y Clarín durante el período 2003 – 2007”.

“Para mí es una alegría por él. Admiro mucho su trabajo, todo lo que ha estado haciendo, no solo en este último año y medio, donde él estuvo trabajando para llegar a este punto que realmente me parece que es un logro grandísimo, de dos personas que llegaron a plantear el bombazo como lo han planteado”, aseguró la periodista.