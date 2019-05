Mercados miden el giro de Cristina, a la espera de más señales del peronismo

Anteayer a la mañana, apenas conocida la noticia, los directivos de los principales fondos de inversión de Wall Street whatsappearon a los funcionarios del equipo económico para preguntar si el Gobierno iba a reaccionar, qué implicaba en términos de la elección, si suma o resta. "Esto es positivo para Cambiemos, porque ponen un peor candidato en una movida que parece adelantada, como reacción. Además, por fin se aceleran definiciones y eso quiere decir que se reducen las incertidumbres. Eso siempre es bueno para el mercado. Encima, si Alberto viene con gente de afuera, hay disputa por el espacio actual también", fue la respuesta.

El dueño de un banco dice que los mercados no van a entender muy bien el efecto: "Para mi es una muy buena noticia para el país, es reconocer que el país no puede ser manejado por los extremos. Veremos a futuro cuál es la jugada, yo creo que Alberto puede no terminar siendo el candidato de la unidad y que CFK tampoco termine siendo la vice. Hoy puede haber un tibio festejo en bonos y acciones, en el dólar no creo que cambie mucho".

Para Federico Muñoz, la reacción inicial fue de alivio, pues quitó de escena el escenario económico catastrófico que implicaba Cristina presidenta. "Además, Alberto Fernández es una figura lo suficientemente flexible y carente de escrúpulos como para convocar a un equipo ortodoxo que pueda diseñar una política económica racional y entablar una relación medianamente constructiva con el FMI". Después, aparecen los peros.

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores, coincide con esta óptica: "El mercado debería tomarlo bien, ya que Alberto es moderado, negociador, inteligente, que va a encabezar una fórmula no para ganar una elección, sino para gobernar. Lo primero que debe hacer el próximo presidente es renegociar con el Fondo y Alberto los conoce muy bien, tiene apoyo importante entre empresarios".

Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores, cree que el mercado debería reaccionar bien, dado que desaparece un factor de incertidumbre que antes estaba: "Posiblemente los precios de los activos ya tenían incorporado este escenario. Ahora la gran fecha a mirar es el día después de las PASO".

Andrés Ponte, presidente de Rofex, cree que "si bien el mercado esperaba la candidatura de CFK, esta ligera variante no medida le agrega algo de incertidumbre y volatilidad, algo lógico en tiempos electorales".

"Esto complica las chances de Macri de ser reelegido. Al aumentar las chances de Cristina al poder, es probable que caiga el precio de los activos argentinos. Sin embargo, se puede interpretar esta jugada como un movimiento al centro racional, lo que le sacaría presión a los mercados. Habrá una volatilidad de un par de días en el mercado, pero pasado un probable cimbronazo inicial, son buenas noticias para el mercado que se mueva al centro racional la política, así que creo que se va a terminar reflejando en el mercado", advierte Diego Saravia Tamayo, quien acaba de dejar de ser gerente de Investigación Económica del Banco Central de Chile para asociarse a Proficio.

Para Ramiro Marra, director de Bull Market, el mercado tendría que comportarse de manera positiva: "El contexto de incertidumbre siempre genera volatilidad y esto empieza a dar certezas para después ver cuál es el candidato con más posibilidades y su comportamiento en cuanto a las medidas que pueda llegar a tomar y representar". A su criterio, los bonos cortos y los bancos debieran ser los más beneficiados ante un cambio de un escenario electoral, pues son los que más puesto tienen el riesgo argentino.

Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments, sostiene que la desconfianza e incertidumbre es grande, así que no ve mucha chance de un rebote sólido en los mercados".

Gabriel Rubinstein tiende a pensar que para el mercado es una mala noticia, pero al ser considerado Alberto "una persona más moderada, más racional, sería una mejor noticia que sea él el presidente y no Cristina. Por lo tanto, veo neutro o levemente positivo el mercado".

Daniel Marx no cree que haya demasiada reacción particular vinculada al anuncio de Cristina: "En un ambiente frágil hay varios factores que pueden influir. El anuncio abre un compás de espera dentro de varias piezas a definir y ver cómo se sigue desarrollando el ambiente pre-electoral".

Para Sergio Morales, director del Centro Latinoamericano de Inversiones, esto tomó por sorpresa al mercado, por lo que añade un condimento de volatilidad más, y se espera una apertura con disparidades: "El mercado no tuvo tiempo de interpretar y pricear la jugada, y no se tiene en claro cuál es la posición ante el mercado de Alberto y se disputa la ilusión de los años dorados del kirchnerismo, aquellos donde existía una buena relación y no había trabas al capital financiero. Esto frente a la probabilidad de la incidencia de Cristina y su electorado con sed de revancha política".

El vicepresidente de Futuro Bursátil, Santiago Llull, agrega que el riesgo Cristina es que mucha gente salga de activos argentinos para dolarizarse, y cuenta que el viernes pasado tuvo una salida grande de un cliente de activos argentinos para pasarse directamente a billete.