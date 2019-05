Las dos Argentinas

Argentina fue finalmente reconfirmada como mercado emergente por la calificadora MSCI (Morgan Stanley Capital International). El año pasado, MSCI había anunciado la reclasificación de nuestro país pero ésta sería evaluada al cabo de un año a la espera de que el Gobierno no introdujera restricciones de acceso al mercado, básicamente controles al movimiento de capitales, dada la elevada inestabilidad macroeconómica que transitaba la economía.

Nuestro país había perdido la categoría de mercado emergente en el año 2009, producto de las continuas restricciones impuestas a la entrada y salida de capitales, siendo declarado mercado de frontera.

Ahora, esta reclasificación coloca a Argentina como destino potencial de los fondos de inversión que requieren este certificado de calidad. Esto no implica que habrá una lluvia de inversiones, sino que como país nos hace visibles ante aquellos fondos que sólo pueden canalizar sus inversiones a mercados con este "sello" de emergente. La inclusión de Argentina en el índice de MSCI, que regirá a partir de finales de mayo, ubica a nuestro país a la altura de Chile, Brasil, Colombia, o Perú.

Sin embargo, en la misma semana el INDEC informó que los precios al consumidor aumentaron 3,4% en abril con respecto a marzo, acumulando un alza de 15,6% en el primer cuatrimestre de 2019 y de 55,8% respecto a abril del año anterior. Estos datos posicionan a Argentina entre los cinco países con mayor inflación en el mundo, lo que refleja que la inflación, lejos de estar controlada, continúa siendo un problema grave. Aún, luego de que el Banco Central (BCRA) haya cambiado su esquema monetario en varias oportunidades desde octubre del año pasado.

A mediados de marzo, luego de que el tipo de cambio se acercara peligrosamente al techo de la zona de no intervención (ZNI) y el riesgo país superase los 1.000 puntos, el BCRA introdujo más cambios para reforzar el proceso de desinflación futura. Endureció su meta de Base Monetaria, crecimiento de 0% hasta fin de 2019, pero desde el nivel registrado en febrero de 2019 y neto de la expansión por compra de divisas y del aumento estacional de diciembre. Congeló los límites de la ZNI hasta finales de este año. Se comprometió a no comprar dólares si el tipo de cambio perforase el piso de la ZNI, hasta finales de junio. Continuará fomentando la competencia entre bancos para absorber más pesos. Intervendrá tanto dentro como fuera de la ZNI para reducir más agresivamente la cantidad de pesos. Incrementó a 250 millones de dólares el monto de ventas diarias si el tipo de cambio se ubica por encima del techo, y realizará intervenciones adicionales para contrarrestar episodios de excesiva volatilidad si lo considera necesario.

Estos hechos nos demuestran que estamos frente a dos Argentinas. Una Argentina que en lo que respecta a política exterior y relaciones internacionales avanza por el carril rápido de la autopista. La reclasificación de nuestro país a mercado emergente por no imponer restricciones; el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) posiblemente en las próximas semanas; la mejora del índice de calidad institucional; el progreso en el índice de desempeño logístico; el avance en el índice de libertad económica; e incluso la excelente organización de la cumbre del G20 en diciembre del año pasado nos hace pensar que podemos estar a la altura de un país del primer mundo.

No obstante, esta Argentina convive con otra que en muchos aspectos circula por el carril lento de la autopista, e incluso ha tocado la banquina en varias oportunidades. Claramente, la política macroeconómica es uno de ellos, con una inflación que aún no ha podido ser controlada; con indicadores de pobreza que no mejoran; con impuestos que suben mucho y gastos que bajan poco. En definitiva, una Argentina que echa de menos la estabilidad macroeconómica. Otro de estos aspectos fundamentales es el sistema de justicia. Una justicia que no siempre funciona como debería y que muchas veces no cumple con las expectativas de los ciudadanos.