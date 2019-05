Alberto F. ensaya autonomía de CFK, pero inicia su campaña en Santa Cruz

Si bien, juran, tenía la cita agendada desde cuando sólo oficiaba de delegado de Cristina Fernández de Kirchner en el acercamiento en las provincias, mucho antes del bombazo preelectoral, el primer destino de Alberto Fernández como precandidato presidencial K estará cargado de simbología: anoche tomó un vuelo a Santa Cruz. Entre otras actividades, el ex jefe de Gabinete, que dejó de viajar al sur desde su pelea con el matrimonio que gobernó el país 12 años, visitará el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, que fue construido por Lázaro Báez y su Austral Construcciones.

Estará en Río Gallegos apenas un día. El postulante almorzará con la gobernadora Alicia Kirchner, la más esperable de la decena de mandatarios provinciales que celebraron el anuncio. A las 19 será el invitado ahora estrella de un ciclo de charlas políticas en el SUM de la UPCN. Será su primer discurso como precandidato anunciado, en la ciudad natal de su ex jefe político.

Aunque ya habló. Además de darle una entrevista a Página 12, otro guiño K, fue abordado por los movileros en la vereda del edificio donde vive en Puerto Madero. "Cuando tuve diferencias con Cristina, me fui. Cuando tuve que criticarla, la critiqué. Hasta la semana pasada yo era un tipo tan capaz de influir en Cristina que hasta podía tunearla y dar una imagen de Cristina que no era. Y hoy soy un títere de Cristina", ironizó el precandidato, frente la repetida tesis de "Cámpora al gobierno, Perón al poder".

Continuó: "En un gobierno, el que toma las decisiones es el Presidente, pero yo no voy a prescindir de Cristina porque vale mucho".

La "nestorización" de la pre-campaña tomará otro tinte al día siguiente, aunque seguirá bajo la sombra de Báez: en el Instituto Patria anticiparon que Alberto F. regresará a Buenos Aires para acompañar a su precandidata a la Vicepresidencia en su primer audiencia del juicio oral por la causa bautizada "Vialidad", cuyo arranque fue confirmado a pesar de los vaivenes de la Corte Suprema.

La actual senadora de Unidad Ciudadana está acusada de haber beneficiado al ex empresario de la construcción. La defensa propuso a su anunciado compañero de fórmula como testigo para declarar a su favor. Y no será el único ex jefe de Gabinete K citado durante el desarrollo: también Cristina Kirchner convocó a Sergio Massa al estrado.

Fernández-Fernández

"Es muy prematuro, todavía queda tiempo para diagramar la campaña". Esta era la respuesta ayer desde el Instituto Patria sobre los próximos pasos del flamante precandidato presidencial. Un dato que grafica la mezcla de secretismo y anticipación: hasta hoy, Alberto Fernández no tiene un encargado de prensa, desde hace años él era su propio vocero. Esto significa que aún es prematura, si bien verosímil, la visión de que Cristina Kirchner se concentraría más en el conurbano bonaerense, donde mide mucho más que Mauricio Macri, y su compañero de boleta, en el interior, como venía reconstruyendo puentes con gobernadores, sobre todo los que miraban a Alternativa Federal.

Lo cierto es que desde que era un misterio aún por dilucidar, si bien todo el dispositivo K apostaba que ella encabezaría la boleta, en el Patria ya anticipaban una campaña de baja intensidad para una ex Presidenta que, en el último tiempo, crecía en las encuestas más con sus silencios, a ritmo dólar. "El candidato es Alberto", sentencian fuentes K, al pronosticar una participación menor de ella en la campaña.

Un rol, igual, más relevante que el que tuvo en 2015 con la entronización de Daniel Scioli, el único anotado que quedó para competirle a Fernández-Fernández en las eventuales PASO (primarias en las que algunos en el Patria incluyen a Massa si el plan "Gobernador" no prospera). "¿No me habré equivocado al decirle que no a Daniel? ¡Qué sé yo!…", se pregunta CFK en "Sinceramente" al relatar cuando el entonces gobernador le ofreció ir en la boleta de Diputados. Tal vez, al bajarse pero quedar en la fórmula, no quiere cometer el mismo error.