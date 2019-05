La mesa chica de Cambiemos se reúne para analizar la jugada de CFK y qué hacer con el PJ

El Gobierno toma su tiempo para entender los efectos de la fórmula Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner como vice. Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Rogelio Frigerio lo analizarán hoy. Por ahora plantean seguir con la polarización con el kirchnerismo pero también aceptan que deberían aceitar un acuerdo con el peronismo de cara a un posible ballotage.

"Es así, pero no me imagino un acuerdo ni algo explícito hasta después de la general", comentaron desde el oficialismo. Si se tiene en cuenta ese escenario, entonces el encuentro que hasta ahora tienen pautado el presidente Mauricio Macri con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la cena de FIAT suma valor. Más aún si el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, logran que el peronista firme el acuerdo de 10 puntos que propuso Macri (como cumplir con los acreedores) esta semana.

Así como desde la Rosada consideran que Alberto Fernández puede convertirse en un "Caballo de Troya" para el kirchnerismo, también se puede leer que los "10 puntos" del Presidente son la plataforma que sustenta los diálogos con el peronismo de cara a las elecciones. Más aún con la presión de la UCR que pidió abrir Cambiemos a líderes como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Roberto Lavagna. El salteño ya rechazó la fórmula Fernández y habla con un idioma similar al de la campaña de Cambiemos: "La única fórmula que necesita la Argentina es dejar atrás el pasado, es devolvernos un presente, es construir futuro y no prometerlo". Macri prepara una campaña (salvo que haya cambiado el terreno desde este sábado) en el que se debata el pasado con el futuro.

Justamente, la Casa Rosada tendrá que mirar de cerca la convención radical del próximo 27 de mayo. Uno de los popes de la UCR comentó a El Cronista que Macri debe solucionar urgente una "debilidad": "la poca amplitud de Cambiemos para atraer gente de afuera". En otras palabras, los radicales pujarán por abrir la coalición oficialista a los referentes del peronismo no K. ¿Pedirán la vicepresidencia los correligionarios? "No creo que compartir fórmula fuera algo importante", comentaron desde la cúpula del partido centenario.

Este reclamo crece con el nuevo escenario, desde que la ex presidenta anunció que iría como segunda de Alberto Fernández. "Esperamos un Massa (Sergio) y Scioli (Daniel) adentro", comentan en Gobierno.

Por ahora, desde el PRO insisten con mantener el rumbo. "A Cambiemos no le modifica cómo se organiza la oposición", comentó Peña entre los suyos. El asesor presidencial, Alejandro Rozitchner, mantuvo esa línea: "el Gobierno sigue en la misma". El secretario general del PRO, Francisco Quintana, opinó que "tenemos que mantener la estrategia, no perder identidad". Justamente, la identidad será un foco que usará Cambiemos para horadar a Alberto Fernández, quien pasó de crítico a compañero de fórmula de la ex mandataria.

Mirando el vaso medio lleno: bajan chances de un futuro chavista en la Argentina, más valor en el diálogo, más consenso alrededor de la republica y una economía sensata, partidos políticos con diferencias profundas pero no de ruptura del sistema. El vaso medio vacío, otro día. — Hernanii. (@HernaniiBA) 19 de mayo de 2019

En la Coalición Cívica también son críticos con esa identidad. "El kirchnerismo es y será siempre lo mismo, no importa el candidato", definió Fernando Sánchez. Este espacio tuvo su Congreso el último sábado y promovió "acompañar la candidatura a presidente de Mauricio Macri".

A su vez, la Casa Rosada confía en su campaña "Defensores del Cambio". Esa será su principal herramienta para las elecciones. Ya tienen 305 mil voluntarios que deberán convencer al menos a cuatro indecisos a que voten por Cambiemos, a través de reuniones en casa y asados. Según el oficialismo, hay un 60% de indecisos.