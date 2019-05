Pese al dólar más calmo y acciones estables, los bonos siguen en baja

CRISTINA KIRCHNER

Analistas y operadores no se ponen de acuerdo respecto a cuál será el impacto del anuncio de la fórmula Aníbal Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Lo que es claro que esto no estaba en los planes, por lo cual no está cargado en precios. El mercado cambiario es la primera plaza a mirar, junto con los bonos soberanos. Es esperable volatilidad hasta que se digiera el dato