Qué dijo Alberto Fernández sobre Massa, Scioli, Lavagna y Schiaretti

Desde que ayer se conoció la noticia de que la fórmula de Unidad Ciudadana lo tendría como candidato a presidente con Cristina como vice, todos salieron a opinar sobre la figura de Alberto Fernández, ex vice jefe de Gabinete en los gobiernos de Néstor y de su esposa y sucesora en la Casa Rosada. Sobre todo, la atención de la prensa se concentró en las reacciones que podían tener algunos de los dirigentes en quiénes más podía pesar el anuncio de ayer, sea porque también se venían postulando como candidatos de un peronismo capaz de derrotar a Macri, como Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Miguel Angel Pichetto por Alternativa Federal; o Agustín Rossi, Daniel Scioli y Felipe Solá, desde el campo kirchnerista en sus distintos tonos, o los que aún no han formalizado una postulación, pero que aparecen como figuras centrales en ese posible armado, como Roberto Lavagna y el triunfante reelecto gobernador cordobés, Juan Schiaretti. Pero faltaba la mirada de Alberto Fernández sobre ellos, un paneo que hoy quedó reflejado en el extenso reportaje que le hizo Página /12.

Daniel Scioli: sobre el exgobernador bonaerense, quien, a diferencia de Solá y Rossi ayer mantuvo su candidatura, dijo: "Me parece absolutamente legítimo que él quiera hacerlo. Le tengo un gran cariño a Daniel, le tengo mucho respeto y somos amigos más allá de esto. Daniel sabe además que no estaba en mis planes competir con él.

Sergio Massa: "Tengo muy buen trato con Sergio y le tengo afecto. La decisión es de Sergio, le hemos abierto todas las puertas para que venga, para que participe, para que si quiere unas PASO, venga y tengo el íntimo deseo de que eso ocurra. Nos intercambiamos unos whatsapp pero porque mi teléfono no paraba. Espero poder hablar mañana (por hoy)".

Roberto Lavagna: "Con Lavagna hace muchos años que no hablo. Me da la sensación que ése es un no espacio. El crecimiento de Cristina está directamente relacionado a que la gente está decidiendo si seguir con Macri o generar una oposición. Y la opositora es Cristina, como es una cosa bipartida los espacios del medio desaparecen. Me parece que a Lavagna que es un hombre muy preparado, muy capaz, le va a costar muchísimo poder llegar".

Juan Schiaretti: "Pero quien razonablemente no quiere que el peronismo cordobés no esté con nosotros. Schiaretti ganó la elección de manera enorme, una elección que él se ocupó de provincializar, hay muchos votantes de Cristina que lo votaron, básicamente porque es un muy buen gobernador. Tengo amistad con muchos de los cordobeses que han hecho este peronismo cordobecista, hay mucha experiencia, hay mucho para aportar, quién no quisiera que el Gringo y su gente formara parte de este proyecto, representando lo que representan. Me parece que estamos en un tiempo en el que si no nos convencemos que la suma de las partes hacen el todo que necesitamos, vamos a tener un problema. La que mejor lo entendió fue Cristina. Lamento que a otros les cueste entenderlo. Siempre digo que a este espacio de la unidad se viene por convicción o por resignación".