El día después de mañana: stress test a la fórmula K sobre el pago de la deuda

Apenas sobrepuestos de la sorpresa de la nominación de la fórmula kirchnerista, los analistas comienzan a poner los pies sobre la tierra en el punto de partida de la crisis de la economía.

El diagnóstico indica que el próximo gobierno, sea cual fuere el triunfador en las elecciones de octubre, no tiene espacios para "sacar los pies del plato".

“Si la estrategia de reformulación de la oferta política acerca a la Casa Rosada al kirchnerismo, lo que sigue sin estar claro es cómo hará para sacar adelante al país. El kirchnerismo no podrá volver a la estrategia que siguió en el pasado en un país sin recursos”, dijo uno de los principales economistas que consultan empresas, Gobierno y organismos internacionales.

Pero también lo reconoció Emanuel Alvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, quien señaló: “En lo que venga, gane quien gane, no hay ni balas de plata ni mesías salvadores. Es un problema".

Esa restricción impone límites a las políticas que decida adoptar la próxima administración, que además deberá ver cómo hace para cumplir, a partir de 2021, con la devolución de los u$s 57.100 millones que el FMI prestó al actual gobierno.

Lunes y martes habrá dos pruebas de fuego: primero con la apertura de los mercados y el dólar, y luego con la licitación de Letes con vencimiento posterior al 10 de diciembre

Por lo pronto, lunes y martes habrá dos pruebas de fuego en una economía cuya piel de precios y expectativas es ultrasensible al ritmo de los mercados y el tipo de cambio.

El viernes último concluyó la misión de revisión del Fondo Monetario Internacional que, en el territorio, intentó encontrarle la vuelta a dos desvelos ensañados en los escritorios en Washington.

El primero es definir los mecanismos de intervención del Banco Central en el mercado de cambios y el segundo es determinar por qué la inflación no cede en el país a pesar de la asfixia monetaria que impuso el programa acordado con el organismo.

Ahora, sobre el mercado del dólar, los técnicos del FMI podrán agradecer la insistencia de los gobiernos argentino y norteamericano de liberarle las manos a Guido Sandleris hace dos semanas, aún a costa de archivar los manuales técnicos del organismo, antes de que una nueva presión política gane la agenda. No tendrán que salir a correr de apuro al menos por ahora.

Círculo rojo

Se verá el lunes cómo resulta. Dependerá, en principio, de las evaluaciones del mercado. Algunos analistas creen ver en la jugada kirchnerista una carta hacia el Círculo Rojo, al sector más duro de la economía y de los mercados, que ya votaron contra de Cristina.

“Si no la querían como candidata, les entregó una respuesta, y habilitó a un 'moderado' para el diálogo”, arriesgó un conocedor del entramado peronista. Si esa fuera la percepción generalizada, no habría mucho que temer desde la perspectiva del dólar. Pero hoy no estaba tan definido el voto.

Habría sí un riesgo, que provendría de los pesimistas acerca del "peligro que entrañaría un acercamiento de Cristina al sillón de Rivadavia".

Lo que está en juego es la capacidad de administrar, o renegociar, el pago de la deuda con el FMI

Pero si ese fuera el caso, frente a una avalancha de liquidación de activos financieros argentinos y una nueva corrida hacia el dólar, el Banco Central cuenta ahora con capacidad de fuego habilitada por el FMI para operar en el mercado a pesar de la “zona de no intervención”.

Otros analistas observan que la devaluación del peso del último mes también puso un límite a la depreciación del peso, y que también resta poco para que termine la anticipada dolarización de cartera.

El día después de mañana, Letes

Con algunos datos más sobre la mesa, la verdadera encuesta de opinión se conocerá en el “supermartes” de Letes, un termómetro financiero de cara a las elecciones de octubre. Como se informó en El Cronista, ese día se licitarán dos series de Letes en dólares.

Una es la reapertura de una serie en circulación, que vence en 63 días. Pero la otra vencerá 10 días después de la fecha fijada para el traspaso de mando presidencial. Será la lectura de cómo ven los mercados el día después del primer mandato de Mauricio Macri. Es decir, si anticipan su continuación o la de un presidente antimercados que torne el nuevo escenario en una crisis de deuda.

Esas serán las principales preocupaciones del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en su apuesta por ajustar el financiamiento a las necesidades fiscales. Ya logró reprogramar las metas de superávit fiscal con el FMI, pero necesita que no decaiga la renovación de los vencimientos de deuda.

Este martes, el día después de mañana, será un importante test de hasta dónde caló la jugada kirchnerista de colocar (por el momento) a Cristina Kirchner en el segundo lugar del binomio.

Un movimiento digno de la definición que el mítico periodista Dante Panzeri le dedicó al fútbol como juego y deporte: "la dinámica de lo impensado", que involucra factores de índoles económicos, políticos y sociales sin posibilidad de acertar a un resultado antes de que concluya el partido.