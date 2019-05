Duhalde: "Me pareció un horror y le hace perder un montón de votos"

El ex presidente Eduardo Duhalde no tardó en analizar la jugada política que movió a todo el arco político esta mañana cuando la ex mandataria Cristina Kirchner usó las redes para contar cuál era su decisión: ir como vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. Para Duhalde es una jugada negativa: "Es un horror, un error no forzado. Van a perder un montón de votos".

"Pierden 6 o 7 puntos, la masa kirchnerista quiere a Cristina", aseveró en diálogo con el programa Toma y Daca, de radio AM 750.

Además, sobre la fórmula en sí, comentó: "no creo que Alberto tenga la posibilidad de tomar decisiones, como tampoco las tuvo Scioli". Y aseguró que la decisión "no es para nada razonable".

Duhalde no entiende tampoco qué papel juega Alberto Fernández en esta decisión. “Es denigrante para un presidente que lo tengan como un títere. Lo de Cristina Kirchner no tiene fuerza propia. Esto no le garantiza los votos del núcleo duro del kirchnerismo porque ese núcleo la quiere a ella".

"Cristina se presentó como una dialoguista. Pero no dialogó esa decisión con nadie, se levantó a la mañana y lo anunció", aseguró Duhalde.

“Hace un tiempo, la última vez que vi a Cristina Kirchner, me llamó Alberto para confirmarme que ella efectivamente quería verme. Con él tengo una relación de hace muchos años, me parece una buena persona, pero no hablamos de buenas personas, sino de estrategias electorales“, sumó. Y aseguró: "Si el Peronismo Federal se organiza, puede quedar por arriba de Cristina. Y el Gobierno puede salir tercero".

Sobre los pasos a seguir del presidente Mauricio Macri, el ex gobernador indicó que "esto, de algún modo, anima a Macri a quedarse como está”.