Para el Gobierno, la decisión de CFK es una señal de "debilidad"

Sorprendido y casi descolocado reaccionó el Gobierno ante el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que dar un paso al costado en una eventual candidatura presidencial para acompañar como número dos de la fórmula a Alberto Fernández. Una primera lectura oficial interpretó la decisión de la ex presidenta como un gesto de “debilidad”. Y no fueron pocas las voces que en la Casa Rosada también insistían con que el anuncio no supone una reconfiguración del escenario político electoral. Sin embargo, hubo entre todas las líneas del entorno del presidente Mauricio Macri una señal evidente de que el camino elegido por Cristina no estaba en los planes de nadie.

“A nosotros no nos cambia nada”, fue la muletilla que repitieron como mantra desde Cambiemos apenas trascendió el video en el que la hoy senadora anunciaba su determinación de no competir por la Presidencia.

La argumentación oficial resistió la idea de que el paso dado por Cristina pudiera implicar una apuesta hacia una negociación con el resto de los sectores del peronismo para componer un espacio de unidad. “Es una señal más de debilidad que de apertura”, enfatizaron en algunos despachos de Balcarce 50.

A la par, esa interpretación buscaba consolidarse con las expresiones públicas de algunos funcionarios que, por distintos medios, ubicaban la resolución de CFK como una reedición de la vieja fórmula “Cámpora al Gobierno, Perón al poder” de 1973. “Esto es básicamente una copia de la fórmula Cámpora con la única diferencia de que en esa época Perón estaba en el exilio”, advirtió el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. Similar opinión compartió el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, en su cuenta de twitter: “En unas elecciones cada cual puede proponer una fórmula y es su derecho. Pero en Argentina cada vez que se bifurca el poder real del poder institucional la República se debilita. ‘Cámpora al Gobierno, Perón al poder’ terminó en Isabel, Videla y la catástrofe”.

Con la idea de que “no cambia nada”, en el oficialismo apuntaron a dejar en claro que mantendrán firme su estrategia electoral de polarizar con el kirchnerismo cualquiera sea el candidato. “Siempre planteamos que Cristina iba a jugar y lo hizo. Rara la jugada, pero siempre dijimos que ese espacio iba a estar representado”, subrayó otro portavoz del Gobierno a la vez que minimizaba las chances electorales de la fórmula presidencial anunciada por Cristina. “Alberto no tiene un voto, no imagino a los gobernadores peronistas trabajando para que él sea presidente”.

Machacando sobre la consideración de que todo sigue igual en el escenario preelectoral, en el Gobierno también rechazaron que el objetivo de Cristina busque habilitar una negociación con el resto de los espacios del peronismo para integrar una oferta electoral única de cara octubre.

En su visión, esa posibilidad está obturada por la continuidad de la ex presidenta en la fórmula y la resistencia de importantes sectores del peronismo federal a posar en la misma foto con el kirchnerismo. A lo sumo, en la especulación oficial admitieron la alternativa de que el gesto de CFK permita acelerar un acercamiento con Sergio Massa, que desde hace semanas mantiene contactos con el espacio de la senadora.