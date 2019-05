La intimidad del armado de la fórmula: cómo fue y quién la propuso

Anunciada la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ahora surgen dudas sobre cómo se comenzó a gestar el equipo. Sin embargo, el ex Jefe de Gabinete ya reveló parte y aclaró que la idea provino de la expresidenta.

El ahora precandidato a presidente reveló que Cristina le ofreció ocupar la candidatura a mediado de semana. “Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante”, dijo Fernández en declaraciones la radio Rock & Pop.

“El país no necesita a alguien como yo que divido sino a alguien como vos que suma”, reveló que le dijo Cristina a Alberto Fernández.

Durante la semana la ex presidenta se puso a "disposición" de los dirigentes del Justicialismo para la construcción de un "gran frente patriótico" que le permita al peronismo "recuperar el gobierno" en las elecciones de octubre. La ex mandataria concurrió de manera sorpresiva a la reunión de la Comisión Directiva y la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista que se celebró el martes en la sede ubicada en Matheu 151 de la Ciudad de Buenos Aires.

Un día después de esa reunión, Cristina llamó a Fernández y le propuso conformar la fórmula presidencial.

Durante el martes, la senadora pronunció una alocución que se extendió por 20 minutos y en la cual abordó temas económicos como "la destrucción del mercado interno y la caída del salario real".

Además, en sus palabras Cristina remarcó que la alianza de gobierno a la que le toque administrar el país después del 10 de diciembre "necesariamente tendrá que ser más amplia" que los acuerdos electorales que puedan concretarse en los próximos días, en función "a la gravedad de los problemas que dejará Cambiemos".

Alberto Fernández, el dirigente peronista porteño reconocido como un hábil armador de la política tras bambalinas, volvió a las huestes K luego de haberse alejado del kirchnerismo con duras críticas durante diez años.

El ex jefe de Gabinete jugó sus primeras armas en política en 1995, al lado de Alberto Iribarne y Jorge Argüello como opositores al menemismo en el PJ porteño, que contaba con el apoyo encubierto del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.

Pero fue el ahora legislador del Parlasur y hombre cercano al papa Francisco, Eduardo Valdéz, quien presentó a Alberto Fernández a Néstor Kirchner, que tiempo después sería su hombre de confianza y se convertiría en 2003 en su jefe de Gabinete.