Gobierno adjudicó 13 permisos de exploración offshore: los elegidos

El gobierno nacional aprobó la adjudicación de permisos a 13 compañías petroleras para comenzar a explorar la existencia de hidrocarburos en 18 áreas del Mar Argentino, en una operatoria que significará ingresos para el país por u$s 724,03 millones.

Lo hizo a través de la resolución 276/2019 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial.

Energía a convocó en noviembre del año pasado a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración en 38 áreas de las cuencas Argentina Norte, Austral Marina y Malvinas Oeste para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito Costa Afuera Nacional, y se recibieron un total de 23 ofertas.

En esta oportunidad se aprobaron para el consorcio conformado por ExxonmobIl y Qatar Petroleum tres áreas, por u$s 94,525 millones; para el integrado por Tullow Oil, Pluspetrol y Wintershall, dos superficies por u$s 188,415 millones; y para la firma Equinor, cuatro zonas por u$s 120,235 millones.

También se avalaron para la británica Tullow Oil un área por u$s 43,66 millones; para el consorcio armado por Total Austral. Equinor e YPF, otra por u$s 44,465 millones; y para el constituido por Eni, Mitsui y Tecpetrol, una por u$s 67,61 millones.

Del mismo modo, YPF y Equinor obtuvieron permisos para explorar en dos zonas por u$s 120,235; Shell y Qatar Petroleum, otras dos por u$s 67,624 millones; y dos más para Total Austral y BP por u$s 26,06 millones.

Área a explotar

La Argentina tiene más de 6 millones km2 dentro de su plataforma submarina, después de que, en 2017, un comité científico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara el reclamo argentino de ampliación en 1,8 millones km2 a los 4,2 millones km2 entonces existentes. Esto significa que los poco más de 200.000 km2 que se licitaron para explorar eran algo más del 3% del total de la plataforma marítima.

La información sísmica previa, que suscitó el interés de las petroleras, fue trabajada por las empresas Searcher Seismic, de Australia, y Spectrum, del Reino Unido.

Las tres cuencas en cuestión están en pleno Océano Atlántico. La Cuenca Argentina Norte se ubica frente a las costas de la provincia de Buenos Aires (se extiende hasta el Límite Lateral Marítimo entre la Argentina y el Uruguay) y Río Negro, en buena parte, dentro de la Zona Económica Exclusiva, y otro par dentro del Límite de la Plataforma Continental. Se tratarán de operaciones en aguas ultra profundas, ya que las profundidades serán de hasta 4000 metros.

En la Cuenca Austral, ya hay actividades off shore, principalmente, encabezadas por la francesa Total (con su subsidiaria Total Austral y asociada a la alemana Wintershall DEA), con proyectos como el de Vega Pléyade y Carina-Fénix. También está presente la estatal chilena Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), junto a su par argentina YPF, en control del Área Magallanes, en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. La nueva área licitada está pocos kilómetros al este de Tierra del Fuego. Allí, habrá operaciones en aguas someras, ya que las profundidades no alcanzan los 100 metros.

La Cuenca Malvinas Oeste, en tanto, se extiende entre los 100 a 400 kilómetros mar adentro, con profundidades de hasta 600 metros (aguas profundas).

En la actualidad, las actividades petroleras off shore en la Argentina suman casi 23 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural, algo más del 17% de la producción nacional y unos 10.500 barriles de petróleo por día (bpd), apenas el 2% de la extracción total de crudo en el país.