Cómo es la 'nueva Cristina' para los que sueñan con verla volver a la Presidencia

“Alberto Fernandez dice eso porque tiene que justificar su vuelta al kirchnerismo”, afirma un importante dirigente del FPV cuando se le pregunta si, al igual que el ex jefe de Gabinete, piensa que Cristina Kirchner está “más reflexiva” y “autocrítica”, tras dos años en el llano y una derrota electoral en 2017 que igual le permitió desembarcar en el Senado de la Nación.

Esta semana, de hecho, esa supuesta moderación de la que hablaba quien es hoy el principal operador político de CFK pareció ser puesta en duda cuando en una entrevista fue el propio Fernández quien se despachó con una frase que hizo revivir las viejas mañas del kirchnerismo: dijo que algunos de los magistrados “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”. Además, anticipó que está trabajando en un libro sobre “lo que hicieron los jueces este año”.

Pero Alberto Fernández no es el único que baraja un plan para la Justicia Federal, en el caso de que CFK vuelva a la Casa Rosada. Uno de los principales referentes del anterior gobierno que se mantuvo cerca de la ex mandataria, incluso, cuando algunos daban por terminada su carrera política, también se refirió a la Justicia en diálogo con este medio. Y aseguró que “así como está, no puede seguir”.

Y hasta arrojó algunas estrategias que él pondría en marcha para “diluir” el poder de los jueces que hoy ocupan los tribunales de Comodoro Py. Una de ellas sería ampliar el número de jueces en el fuero federal, para descomprimir el número de causas que están en manos de esos magistrados y que, según denuncia, dictan “sentencias tarifadas”.

Si bien el kirchnerismo asegura que no imagina amnistiar a los considerados “presos políticos”, una fantasma que sí agitan los detractores de la expresidenta, este dirigente baja un mensaje claro: “Vamos a hacer que se priorice la presunción de inocencia”, en alusión a la prisión preventiva que sufrieron algunos exfuncionarios K sin tener sentencia firme.

“Trabajaría sobre los criterios con los que se reparte la pauta oficial”, anticipó el peronista, al referirse a la supuesta relación que un nuevo gobierno cristinista tendría con los medios, un vínculo que en el pasado no estuvo ajeno a la controversia y tuvo como su máxima expresión la Ley de Medios.

Cristina Kirchner en la Feria del Libro.

Según el criterio de este referente del ultrakirchnerismo, la propaganda estatal no debería repartirse en consonancia con los niveles de audiencia o rating, tal como sucede hoy, sino que el foco debería estar puesto sobre los medios cooperativos, para garantizar una mayor oferta informativa.

Sí descartó un nuevo 678 -el programa ultraoficialista que se emitía desde la TV Pública y se digitaba en la Casa Rosada- en caso de volver al poder. Sin embargo, aún hoy lo reinvindica: en el pasado fue “necesario”.

Sobre la economía, y a contramano de la idea instalada de que un eventual nuevo gobierno kirchnerista no honrraría los compromisos de deuda, los K se esfuerzan por aclarar que CFK no defaulteará. Y aclaran que no lo hicieron en el pasado, “salvo con los fondos buitre”. Durante el gobierno de los Kirchner -recuerdan- no solo se le pagó al FMI, sino también al Club de París. Sobre este último, de hecho, se les reprochó haber "pagado de más".

También rechazan que la inestabilidad financiera y la suba del dólar sea consecuencia de la posible vuelta de CFK al poder, y recuerdan que, el año pasado, cuando la ex presidenta ni siquiera estaba en el radar político, fue cuando comenzó la corrida cambiaria.

El perfil del vice

¿Cómo sería el eventual compañero de fórmula de CFK? Este dirigente que tiene llegada directa a la ex presidenta imagina dos posibles perfiles que podrían hacer sinergia con ella.

“Alguien de mucha confianza”. O alguien que “arrastre muchos votos”. Y pone como ejemplo, a sabiendas de que es improbable, a un dirigente de la talla del reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hoy figura clave en el espacio de Alternativa Federal y de histórica mala relación con CFK.

Más allá de todas estas conjeturas, durante la charla el referente K no dio por descontado en ningún momento que la ex mandataria ya esté lanzada a la pelea por la Presidencia. "Cualquier otro dirigente que hiciera el mismo recorrido que CFK hizo en las últimas semanas respondería a la voluntad de ser candidato. Pero es Cristina”.