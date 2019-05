Juan Grabois: "Existen posibilidades de que maten a Cristina"

El dirigente social Juan Grabois encendió hoy una nueva polémica al pronunciar una inesperada frase durante una entrevista con El Destape, donde habló sobre el comienzo del juicio oral contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.

Consultado sobre la chance de que la ex presidenta termine presa por esta o alguna de las otras causas en las que se la investiga por supuesta corrupción, Grabois dijo "totalmente". Pero su frase no terminó ahí. Luego, lanzó: "Es más, yo pienso que existe posibilidad de que la maten. Porque esta gente (por el Gobierno) está muy preocupada y está haciendo cosas muy raras. Quieren el poder".

El coordinador del Movimiento Patria Grande sostuvo que está "preocupado por el apriete mafioso de los principales jugadores del macrismo a la Corte Suprema de Justicia para que aceleren un juicio y terminar de tramitar una serie de nulidades con el único fin de perjudicar a la principal candidata de la oposición durante la campaña electoral".

“Existen posibilidades que la maten. Esta gente está muy preocupada. Tienen el poder, ¿Por qué se van a ir bien? Me sorprendió lo que hicieron. Hostigaron a la Corte. A mí me parece que esto ya está pasando a otro nivel, van a hacer cualquier cosa, tienen mucho apoyo exterior que lo confirman y se aferran a eso y a los pantalones de Trump y eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios”, advirtió el referente de la CTEP.

Asimismo, el dirigente social insistió en que "hay una instrumentación de la Justicia de manera explícita para perjudicar a Cristina. Esto es así porque el Gobierno tiene una sola posibilidad de ganar las elecciones y es haciendo trampa, no jugando democráticamente. En última instancia, el juicio se iba a dar, y está bien que se de, siempre y cuando haya un tribunal justo. La novedad es que Macri le puso fecha a un juicio en la Argentina. Se cruzó una raya", analizó.

Ante la pregunta sobre qué hará el martes, cuando Cristina concurra a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la primera audiencia del juicio oral por la causa Vialidad, Grabois dijo que quiere "ir a acompañarla".

"Por ahí está mal esto que digo. Por ahí no debería decirlo. Pero no sé si Cristina tiene que ir... la verdad es que no lo sé. Yo no iría, que me vengan a buscar. Esto ya es joda", cerró.