Lavagna y el acuerdo de 10 puntos: "No me sentaría con Frigerio solo para la foto" El ex ministro afirmó que no irá a la Casa Rosada para sacarse "una foto". Quiere que el Gobierno le responda primero su pedido de renegociar en forma urgente los vencimientos de la deuda del FMI para darle un alivio a quien asuma el 10 de diciembre.