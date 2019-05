Por qué la dolarización de portfolios arrancó antes que en otros años electorales

Las elecciones son, para los argentinos, una excusa perfecta para seguir comprando dólares. Dado que en 2019 hay comicios, cabe analizar la dinámica ya en marcha, que se muestra mucho más avanzada en comparación con períodos electorales recientes.

Según los datos provistos por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la dolarización de portfolios se inició casi 23 meses antes de la votación de octubre. Puntualmente, ya alcanza los u$s 36.600 millones. En 2011, la dolarización total desde 23 meses antes sumó u$s 32.700 millones y en 2007 fue de u$s 10.800 millones. En tanto, en 2015 y con el cepo cambiario, la dolarización oficial fue mucho menor, con tan sólo u$s 8900 millones.

Fabio Ezequiel Ventre, analista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, sostuvo que “los agentes se fueron dolarizando desde el año pasado dado que la suba del tipo de cambio empujó a que los ahorristas se inclinen mayormente a posicionarse en dólares durante la corrida cambiaria. Además, jugó un rol importante el hecho de que no hay control de cambios como en 2015”.

Gustavo Yana, economista de Banco Mariva, agrega que, al analizar los datos del MULC para el período 2004-2019, se observa que la demanda privada de divisas tiende a incrementarse en aquellos años con elecciones presidenciales, particularmente desde cuatro meses antes (“t-4”) de las generales de octubre (“t”)”.

Como referencia, desde Banco Mariva proponen analizar la demanda privada de dólares acumulada en los 12 meses previos a octubre para cuatro períodos distintivos, sumado a la dinámica actual de 2019. Por un lado, estudiaron el período de cepo cambiario entre 2012 y 2015, los años sin elecciones presidenciales hasta 2010, los años electorales presidenciales (2007 y 2011), la demanda de dólares en la elección legislativa de 2017 y la dinámica de dolarización en 2019.

“Como se esperaba, el período de cepo cambiario registró una acumulación limitada de divisas por parte del sector privado. En contraste, cuando se analiza el período de años con elecciones presidenciales, se observa una marcada aceleración de la demanda, particularmente en los cuatro meses previos a las elecciones de octubre, superando en aproximadamente un 50% a la dinámica del período sin elección presidencial”, destacó Yana.

Por otro lado, el economista de Banco Mariva agrega que, al analizar 2017, en donde sólo tuvieron lugar comicios legislativos, se muestra el mismo patrón observado en el período con elección presidencial, es decir, coincidente con una aceleración de la demanda a partir de la confirmación de Cristina Kirchner como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.