Uno por uno: quiénes son los jueces que deberán juzgar a Cristina Kirchner

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que pidió el martes al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa "Vialidad" contra Cristina Kirchner para determinar si existen errores procesales en el expediente, puso en el tapete el que será el primer juicio que deberá afrontar la ex presidenta.

La conformación del tribunal se definió recientemente ya que uno sus integrantes originales, Jorge Tassara, falleció en el mes de marzo luego de haber sido operado de un triple by-pass.

Tras el deceso del magistrado, Andrés Basso, el cuarto juez del cuerpo ocupó su lugar, y se designó a la jueza Adriana Palliotti, del TOF 5, como suplente. Basso había sido objetado por la defensa del ex ministro Julio De Vido, pero el camarista Javier Carbajo no hizo lugar al recurso de queja y su designación como tercer juez quedó firme.

De esta forma, el tribunal quedó conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y el mencionado Basso.

De izq a der: Gorini, Paliotti y Giménez Uriburu al jugar en 2011 (Foto: CIJ).

Los tres magistrado llegaron a sus cargos por concurso. Gorini y Giménez Uriburu juraron como jueces en 2011, junto a Palliotti. Por su parte Basso, ex secretario en los Tribunales de Lomas de Zamora, hizo lo propio en 2015, según puede verse en el sitio del Centro de Información Judicial (CIJ).

Gorini, quien actualmente preside el cuerpo, llevó adelante -en calidad de integrante- el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El proceso concluyó el 28 de febrero pasado con la condena del ex juez, Juan José Galeano; al ex jefe de la ex SIDE, Hugo Anzorreguy; y de Carlos Telleldín. El ex presidente Carlos Menem, en tanto, salió absuelto.

El mismo tribunal condenó, en cambio, a Menem y a Cavallo por la venta irregular del predio de La Rural. El ex mandatario recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión, y el ex ministro de Economía, de tres años y medio.

El juez Andrés Basso.

El TOF 2 también llevó adelante el juicio por la tragedia de Once, en el que sentenciaron a los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi, a ocho años de prisión, y a Ricardo Jaime, a seis.

AMIA y Ciccone

Basso también integra el TOF 3, que tiene a cargo actualmente el juicio Carlos Telleldín, acusado de acondicionar y entregar la camioneta trafic que explotó en la sede de la mutual judía. De hecho, el magistrado estuvo toda la mañana y hasta primera hora de la tarde en audiencia por ese proceso.

Por su parte, la jueza Pallioti fue una de las magistradas que concedió la libertad al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, hasta tanto la condena quedara firme. Esa decisión luego fue revocada por la Cámara de Casación.

En otro de los procesos de los que participó, votó a favor de condenar a Guillermo Moreno por peculado, en la causa por el cotillón contra el Grupo Clarín.

La causa de la obra pública

En el caso por la obra pública serán juzgados Cristina Kichner, Báez y otras 14 personas. La mayoría del Ministerio de Planificación Federal: Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner –primo del ex presidente Néstor Kirchner y preso en esta causa–, Abel Fatala y Néstor Periotti.

La acusación es por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública porque durante los 12 años de kirchernismo el Grupo Austral, de Báez, recibió de manera presuntamente irregular 52 contratos de obra pública para la provincia de Santa Cruz por $ 46.000 millones.

La hipótesis que se juzgará es que muchas de esas obras tuvieron sobreprecios o no se terminaron.

Este será el primer juicio oral que enfrentará la ex mandataria.