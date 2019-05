Carrió se cruzó con Massot en el Congreso y lo insultó por la derrota de Negri en Córdoba

A falta de pocos meses para las elecciones, Cambiemos vive momentos difíciles por los malos resultados electorales en las provincias donde el oficialismo perdió en las ocho contiendas realizadas hasta el momento. La última y resonante derrota fue la de Córdoba, que desató una fuerte pelea entre Elisa Carrió y Nicolás Massot en el Congreso.

El cruce, que fue revelado por el diario cordobés La Voz, tuvo lugar cerca del despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde la líder de la Coalición Cívica (CC) conversaba con una persona cuando vio pasar al jefe del bloque del PRO, al que le espetó: "Sabía que eras pícaro, pero no tan hijo de p...".

Ante el insulto, el legislador se acercó y le preguntó: "¿Cómo me dijiste?". Carrió no se calló e insistió: "Hijo de p...". En ese momento, Massot estalló y gritó: "A mí no me faltes el respeto. Sos una irresponsable, estás destruyendo todo, sos la responsable del desastre de Córdoba".

Carrió apoyó a Mario Negri en las elecciones de Córdoba.

El fuerte intercambio fue presenciado por otros diputados: los peronistas mendocinos Pedro Rubén Miranda y Omar Félix, y la radical Carla Carrizo, quien intentó tranquilizar a Massot.

Disputa cordobesa

La pelea entre ambos se remonta a la decisión de Massot de no apoyar al candidato de Carrió en Córdoba, Mario Negri. La interna derivó en la ruptura de Cambiemos -Massot apoyó a Mestre- que terminó beneficiando al gobernador peronista Juan Schiaretti, que obtuvo su reelección el domingo pasado.

Tras los resultados, Carrió criticó a Cambiemos recordando que el oficialismo le "debe todo" a Mario Negri y apuntando contra los que se "borraron" y no acompañaron en campaña.

“Voy a discutir en el seno de Cambiemos lo que significa la política clásica y humanista versus la política posmoderna, mentirosa, falaz y pegada solamente al éxito. La Coalición Cívica nació en la adversidad. No abandona a los derrotados sino que lucha por la República, que es más importante que los resultados. Nunca especulé con una derrota o victoria, nunca traicioné los principios humanistas que dicen que siempre hay que estar junto al más débil”, lanzó la diputada.

Y concluyó: "Yo apoyé al hombre que apoyó al Gobierno y al que muchos abandonaron en el momento de esa lucha. Todos debemos reflexionar cuánto le debemos a Mario Negri. Sabía los números, mayor razón para acompañar ahí, la vida no es compartir el éxito y alejarse en la derrota. Me parece inhumano, me parece servil".