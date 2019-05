En el kirchnerismo confían que habrá acuerdo entre Massa y gobernadores

"¿Y si Cristina (Fernández de Kirchner) está haciendo todo esto para después descomprimir y al final no ser candidata?". Esta es la duda que sobrevuela cerca de Sergio Massa. Desde el año pasado, su actual consultor, el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, que trabajó en la campaña de la hoy senadora de 2017, le insiste al tigrense que ella no buscará un tercer mandato. El libro "Sinceramente" y el regreso al PJ Nacional no modificaron la hipótesis, que mutó a un virtual "globo de ensayo" para posicionarse mejor en la futura mesa de negociación.

Expresión de deseo o pronóstico certero, lo cierto es que Massa tiene hasta el 12 de junio

para definir qué hará. Esa noche vence el plazo legal para la conformación de los próximos frentes electorales: el titular del PJ Nacional, José Luis Gioja, acortó los tiempos al prometer luego de la visita de la ex Presidenta que tendrían listo el entramado jurídico para fin de mes. Si al final hay un acuerdo, el Frente Renovador del ex diputado debería estar listado junto al entramado de Unidad Ciudadana (Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande, entre otros), más los sumados recientemente, como los sellos de Hugo Moyano y de Victoria Donda.

El nombre no está definido ("Frente Patriótico" es un tentativo). Pero, como no se puede reservar, el apoderado justicialista Jorge Landau recomendó no darlo a conocer.

En un escenario electoral sin ella en la boleta, al dirigente que supo frenar la "Cristina eterna" le sería más fácil acordar una PASO en la que enfrentara a otros postulantes filo-K (Felipe Solá, Agustín Rossi, Daniel Scioli). Con ella en el tablero, sin la opción de ir por la gobernación en colectora con la ex mandataria y Roberto Lavagna, apuesta a fortalecer Alternativa Federal.

Para trascender las fronteras bonaerenses, su bastión que fue reducido en las últimas dos elecciones, Massa está embarcado en un tour por las provincias. Ahora estará con el misionero Hugo Passalaqua. Más allá de tácitos acuerdos en los comicios desdoblados, los gobernadores son el gran faltante del armado K.

A pesar de sus recientes negativas públicas, si bien se muestra más lejano al macrismo, desde el peronismo K surgió una especie de Operativo Clamor para sumarlo. Ayer se reunieron los intendentes bonaerenses en Merlo: descuentan que Massa terminará acordando, al menos a nivel provincial.

"En la foto final de la unidad Sergio falta, porque cuando la gente lo reclama es porque percibe que tiene un caudal de votos propios, y que no percibe en Roberto Lavagna o en Juan Manuel Urtubey", evaluó Alberto Fernández en Futurock.

Otro de los operadores de CFK, Eduardo Valdés, hasta le puso fecha ante Radio Cooperativa: "En 15 días vas a ver que se concreta la unidad, Massa, gobernadores, el peronismo entero". Es el mismo plazo que se fijó Gioja para el armado del frente anti-Macri.