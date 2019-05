Massa le devuelve un no rotundo a Macri y evita definirse sobre Cristina

El ex diputado nacional Sergio Massa, precandidato presidencial por Alternativa Federal, respondió inmediatamente a la sugerencia lanzada por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, a compartir un espacio más amplio que Cambiemos y de oposición al que se referencia con la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, negando cualquier posibilidad de compartir una plataforma electoral con el presidente y su entorno, y reafirmando su distanciamiento con la ex presidenta, aunque sin la misma vehemencia con la que busca alejarse de la Casa Rosada.

"Yo creo que la Argentina necesita una nueva mayoría, y un nuevo gobierno que no puede tener a Macri, porque Macri fracasó. Yo no voy a hacer nada con Macri, porque él representa la insensibilidad y el fracaso de esta administración en su cuerpo y en su cara, más allá de que tenga responsabilidad compartida con otros actores", declaró el ex intendente de Tigre al cierre del Amcham Summit 2019.

Minutos antes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sugirió que la convención nacional del radicalismo, que se reunirá el lunes 27 de mayo, podría llegar al consenso de demandar a sus otros socios, el PRO y la Coalición Cívica, una "reformulación" del espacio y la convocatoria a otras figuras de la oposición, principalmente aquellas referenciadas en Alternativa Federal, como Massa y los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Pese a la dureza con la que definió a Macri, Massa rescató a otras figura del espacio oficialista, como la gobernadora María Eugenia Vidal. "Sería injusto si no valorara, por contraposición, su capacidad de diálogo y de construir consensos. Tuvo esa vocación, aunque no eligió una política para transformar la Provincia y, por eso, no habrá luego del 10 de diciembre una cosa por la que se la pueda recordar", graficó.

Luego de que Cristina visitara la sede del Partido Justicialista y varios dirigentes del espacio, como Alberto Fernández, hablaran abiertamente de convocarlo a la unidad, Massa insistió en su armado político, distinto al de la ex presidenta, pero sin cerrar todas las puertas.

"No sé qué va a hacer la ex presidenta. Hace diez años que no hablo con ella, porque sentí que mi responsabilidad estaba en crear una nueva fuerza, una alternativa", respondió ante la posibilidad de compartir una boleta que, en el ideal kirchnerista, llevaría a Cristina como presidenta y a su ex jefe de gabinete como postulante para la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

El tigrense reforzó la idea de que la alternativa a este Gobierno y al anterior es posible, y resaltó que "todos los espacios políticos nos llaman al diálogo y hacen gestualidades hacia la construcción de una alternativa", a su juicio porque el próximo gobierno, sea a quien le toque, "no va a poder gobernar si no construye un gran acuerdo económico y social.

El ex diputado sacó a relucir el apoyo que su espacio tiene de los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey; mencionó a Roberto Lavagna, y le pidió al mandatario santafesino, el socialista Miguel Lifschitz, que se acople a su proyecto.