Melconian: "Es una tasa de inflación que nos deja afuera del mundo"

El economista Carlos Melconian sostuvo que el dato de inflación de abril de 3,4% deja a la Argentina "afuera del mundo", aunque auguró que la suba de precios puede desacelerarse en los próximos meses, "pero no porque el plan de estabilización (del Banco Central) sea reactivante".

"Es una tasa de inflación que nos deja afuera del mundo. El único consuelo es que hemos entrado en un sendero en el que la inflación puede ir bajando, pero no porque sea un plan de estabilización reactivante. Este es un programa que no tiene como objetivo bajar la inflación reactivando la economía", comentó, en diálogo con TN.

Si bien analistas esperaban una cifra cercana al 4%, el expresidente del Banco Nación se mostró prudente respecto al 3,4% de abril, a la vez que vaticinó que la espiralización del aumento de precios puede cortarse en los próximos meses.

"En lo personal sería prudente, cuando la inflación anualizada es de dos dígitos es muy alta y está muy arraigada. Tiene un sendero de inflación incompatible con el mundo desde 2007. Como a mí me aflige mucho lo que pueda venir de 2019 en adelante, esto lo pienso en términos coyunturales, como el dólar y el riesgo país. Mi preocupación es cómo Argentina entra a un sendero de normalidad, no hay mucho que festejar pero cortar la espiralización (de la inflación) está a mano", señaló.

En ese sentido, Melconian aseguró que la Argentina necesita imitar las recetas de los países de la región que lograron acabar con la inflación, para lo cual estimó necesario acordar un programa económico consistente y un acuerdo político.

"La inflación es doblegable porque el mundo la doblegó: no sólo Estados Unidos, Alemania, sino nuestros vecinos. Argentina tuvo 10 años de los últimos 80 años en los que tiene experiencia en doblegarla. Hay que generar las condiciones políticas, económicas y jurídicas para bajar la inflación. Si alguien cree que esto lo arregla un programa económico solo, se equivoca. Si alguien cree que esto lo hace un acuerdo político solo, se equivoca. No hay que echar a patadas al Fondo ni ir a someterse. Copiemos lo que está inventado, no inventemos nada" dijo.

"Macri estuvo mal asesorado"

Por otro lado, Melconian rescató el rumbo que tomó la administración de Mauricio Macri en 2015 en contraposición con el kirchnerismo, pero afirmó que estuvo "mal asesorado" respecto al diagnóstico y a la praxis.

"Macri se equivocó, estuvo mal asesorado, por diagnóstico y mala praxis. Pero no es comparable con el populismo anterior, que era inconsistente. El rumbo de Macri era el correcto, pero estuvo mal asesorado", dijo.

Y añadió: "Por más que haya diagnóstico correcto y no se repitan los errores, no hay nadie que arregle esto solo."

El economista negó estar enojado con el Gobierno y dejó abierta la posibilidad de regresar a trabajar en el equipo económico en caso de que lo llamen en un eventual segundo mandato de Macri. "Los que tenemos vocación de ayudar, la tenemos que poner al servicio del país", dijo.