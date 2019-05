Sandleris: "No vamos a preanunciar nuestra estrategia de intervención"

Más distendido que en la conferencia de prensa de hace un mes atrás, el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, se refirió hoy a la publicación del dato de inflación de abril, que dio 3,4% y mostró una baja importante con respecto al 4,7% de marzo. El funcionario reconoció que la inflación "sigue siendo muy alta" pero afirmó que "las fuerzas económicas que reducen la inflación ya están en marcha".

"Tengo claro que estos niveles de inflacion causan un gran daño, especialmente a los más humildes. Es por ello que nos mantendremos firmes con nuestra política monetaria para derrotar a la inflación", dijo Sandleris y ratificó el esquema de crecimiento cero de la base monetaria.

Guido Sanleris brindó hoy una conferencia de prensa en el Banco Central

"La concentración de la mayoría de los aumentos de tarifas en el primer trimestre del año volvió a impulsar la inflación. Además del efecto directo en el índice que estos aumentos generaron, los mismos contribuyeron a coordinar aumentos de precios en una amplia gama de productos. Quedó así sólo el tipo de cambio anclando los precios. Cuando durante marzo el tipo de cambio se depreció, la consecuencia fue un salto inflacionario", explicó Sandleris.

Futuro optimista

El funcionario señaló que en abril se revirtieron las tendencias de tarifas, ya que no habrá aumentos residenciales; y del tipo de cambio, que encontró cierta estabilidad. No obstante, argumentó que no se trata de un atraso cambiario ni tarifario: "La depreciación del tipo de cambio ha sido menor a la inflación en los últimos meses pero sin comprometer la corrección del desequilibrio externo porque partíamos de un tipo de cambio muy competitivo".

Con respecto a la evolución de los precios para los próximos meses, el presidente de la autoridad monetaria tiene una óptica positiva. "Si uno mira los próximos meses, soy optimista en que la inflación va a seguir bajando", indicó, aunque resaltó que "el proceso no es lineal" y que "puede pasar, como sucedió en el primer trimestre, que haya algún mes en el cual la inflación se mantenga igual". Y, en referencia al rendimiento de la Leliq, agregó: "Si se consolida esta baja de la inflación, irá bajando la tasa".

Estrategia sorpresa

El titular del BCRA también confirmó que la entidad intervendrá con ventas en el mercado cambiario, aun dentro de la zona ahora rebautizada como "de referencia". Sin embargo, aseguró que no planea anticiparle al mercado sus movimientos en ese sentido.

"No vamos a estar mostrando nuestras cartas con anticipación al mercado. El Banco Central va a estar interviniendo cuando lo considere necesario. Tenemos una variedad de herramientas para hacerlo", señaló.

Además, Sandleris negó que el Banco Nacion esté vendiendo dólares por indicación del BCRA. "Es el banco más grande del país. Tiene flujos propios de sus clientes, que no necesariamente son el Tesoro. No ha sido el BCRA quien ha intervenido a través del Banco Nación", aseveró.