Mientras Carrió duda de su espacio, Gobierno habla de impunidad de la Corte

El ala dura del Gobierno, con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, se vuelca al mensaje de la “impunidad” luego de que la Corte Suprema dilatara el comienzo del juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este sector advierten que habría un acuerdo motorizado desde el peronismo no kirchnerista con los magistrados para darle aire a la ex jefa de Estado. En cambio, Elisa Carrió, fundadora de Cambiemos, envió un mensaje que abre la lectura a un posible acuerdo que incluiría a sectores afines al oficialismo.

“Sospecha varias cosas”, señalaron cerca de la diputada quien en Twitter advirtió: “La Coalición Cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad”. El mensaje entonces abre la puerta a que sectores afines del oficialismo operarían para que el juicio contra la ex mandataria se postergue. “Es un mensaje de carácter preventivo”, agregó el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tras calificar de “vergonzosa y politizada” a la decisión de la Corte.

La Coalición Cívica no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 15 de mayo de 2019

Otra de las sospechas que tenía Carrió la expresó hace varios días y va contra lo que Macri llama “círculo rojo”. “Hay un intento del establishment, de los empresarios corruptos que hicieron dinero con Cristina, que están haciendo un lobby furioso porque quieren un juicio abreviado”, había planteado Lilita.

En tanto, desde el Gobierno la mirada tiene un solo tono. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la Corte genera la “percepción de impunidad” en la ciudadanía y apuntó contra el kirchnerismo que “cree que la justicia tiene que ser militante”.

Desde Corrientes, Macri reiteró el concepto central. “Queremos que no haya impunidad”, dijo el jefe de Estado. De esta manera, la Casa Rosada pone el foco por estas horas en el debate institucional respecto a la independencia de los poderes. “Enfrente el kirchnerismo pide un nuevo contrato social, una reforma judicial”, advierten en Cambiemos.

En reserva, fuentes del oficialismo dicen que la decisión de la Corte es un gesto para “congraciarse” con la ex presidenta “a pedido” de referentes del peronismo no K. De esta manera, la ex mandataria renunciaría a su candidatura y apoyaría a otro candidato como Sergio Massa, plantean en el oficialismo. Pero esta es una de las tantas versiones que divulgan referentes de Cambiemos.