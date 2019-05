Macri, tras la decisión de la Corte: “Queremos que no haya impunidad”

Mauricio Macri visitó esta mañana la ciudad de Loreto, en la provincia de Corrientes, donde realizó una inauguración junto con el gobernador Gustavo Valdés. A diferencia que varios de los dirigentes de Cambiemos, que criticaron duramente la decisión de ayer de la Corte Suprema, Macri evitó referirse directamente al tema.

Igualmente, sostuvo que “queremos trabajo y que no haya impunidad. No queremos que el que no se esfuerza tenga un privilegio. No es la Argentina que la mayoría soñamos”, lo que puede leerse entre líneas como una referencia al tema del día, la decisión de la Corte que posterga el juicio oral a Cristina Kirchner.

Además, volvió a tratar de dar un mensaje positivo y de esperanza, ya que sostuvo que “estamos trabajando en las bases. Con estos cimientos tenemos un gran futuro por delante”.

De cara a lo que viene, agregó que “este cambio que comenzó va a continuar. Por acá hay un futuro inédito para los argentinos. Nunca antes decidimos corregir los problemas de raíz. Sin atajos, sin parches, sin mentiras, sabiendo que a cada problema hay una solución”.