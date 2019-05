Juicio a CFK: el Gobierno habló de impresión de "impunidad" en fallo de la Corte

Anoche se conoció que la Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa "Vialidad" para determinar si existen errores procesales en el expediente, en función de un pedido formulado por la expresidenta Cristina Kirchner, quien está imputada en esta investigación y debería ser sometida a juicio oral y público desde el martes próximo.

De esta forma, podría postergarse el inicio del debate donde debe develarse si la expresidenta direccionó obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez, admitieron a Télam fuentes judiciales.

Esta mañana, las reacciones desde el oficialismo no se hicieron esperar.

El propio jefe de Gabinete Marcos Peña salió con los tapones de punta contra la decisión del máximo tribunal: "Genera la impresión de que la impunidad se puede consagrar", se despachó.

"No opino sobre la motivación de la Corte, pero genera la impresión en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar, sobre todo teniendo en cuenta que el kirchnerismo manifiesta, como planteó el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que ellos creen que la Justicia debe ser militante", sostuvo en radio La Red.

Peña agregó: "Creemos que la resolución genera mucha bronca en la sociedad, porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia y se dilucide quién es culpable y quién no, además de avanzar sobre la recuperación de los bienes robados por la corrupción".

Sin hacer consideraciones sobre el aspecto técnico del fallo, el jefe de ministros fue terminante: "No queda duda de que hay una intencionalidad política, no en los jueces, sino en los sectores que no quieren que Cristina Kirchner vaya a juicio. Y Alberto Fernández lo planteó muy claramente ayer".

En el juicio de #ObraPública hay más de 75 MIL MILLONES de pesos embargados para recuperar! Eso y mucho más es lo que le robaron a los argentinos. El juicio debe iniciarse para saber la verdad y recuperar lo robado — Laura Alonso �� (@lauritalonso) 15 de mayo de 2019

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dijo que "la verdad que es un fallo muy inusual con un condimento político muy grande, preocupa. Esto lo que hace es impedir la realización de un juicio oral, que es el momento donde los fiscales acusan y las partes acusadas se defiendan", dijo el funcionario en declaraciones esta mañana a Radio Mitre.

Agregó que el hecho de que "la Corte tome una decisión así, que en principio parece impedir la realización de un juicio oral a una semana de ser realizado, es una decisión extraña, por lo menos. Entiendo que la Oficina Anticorrupción se ha presentado y le ha pedido al tribunal oral que realice igual el juicio", dijo, pero añadió que "pareciera que la Corte lo que no quiere es que se realice".

El ministro agregó que "la revisión de la Corte o de las Cámaras son después de hecho el juicio y dictada la sentencia, en ningún lugar del mundo se producen antes de la decisión de los casos, eso también es muy peculiar de nuestro sistema que ha servido para generar impunidad o demoras de entre 10 y 13 años", analizó.

Además desmintió que la hija de la exmandataria, Florencia Kirchner sea una "rehén de Mauricio Macri", tal como definió ayer Alberto Fernández en declaraciones a la prensa. "No, de ninguna manera. Ella está involucrada en una serie de causas, en una específicamente que involucra a la familia y lo que uno tiene que hacer frente a esas cosas es dar la explicación y es llamativo esta resistencia del kirchnerismo a dar explicaciones".

En tanto, Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), calificó como una "vergüenza" la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En declaraciones a Télam, Alonso anunció que en las próximas horas enviará un escrito a la Corte, donde pedirá que el juicio se inicie y dará razones jurídicas de por qué puede y debe iniciarse, entre ellas que toda la causa está escaneada y no se necesita requerir el cuerpo principal de la misma para revisarla, según indicó la funcionaria.

"El fallo es escandaloso e inédito. Una vergüenza republicana. Busca claramente dilatar el inicio del juicio. Es una decisión a favor de la impunidad de Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros", consideró.

"Hay una clara mayoría politizada en la Corte y es lamentable. Estas son las decisiones que la vuelven a hundir en el pantano de las sospechas", apuntó Alonso, quien señaló que "el tribunal puede y debe iniciar el juicio el 21 de mayo".

El expediente del juicio de #ObraPública está completamente escaneado. Estamos en el siglo XXI. El juicio debe comenzar. La chicana de la Corte no lo obstaculiza — Laura Alonso �� (@lauritalonso) 15 de mayo de 2019

La resolución de la Corte, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron "con carácter de urgente" el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.

Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández en la causa figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los 12 años de los gobiernos kirchneristas.

El pasado 10 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, no había hecho lugar a varias quejas presentadas por Cristina Kirchner. En uno de esos recursos la defensa de la exjefa de Estado solicitaba la caducidad de la acción civil iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad.