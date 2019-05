Cómo fue la estrepitosa caída del salario mínimo argentino en 2018

La evolución del salario mínimo en dólares en Latinoamérica desde 2019 a la fecha, mostró que Argentina se mantuvo bien posicionada en los primeros años, pero registró un estrepitoso derrumbe en 2018 que la hizo pasar del primer lugar al octavo, quedando solo por delante de Colombia, México y Venezuela.

Un gráfico animado publicado por la agencia de comunicación Indigrup, muestra cómo entre 2009 y 2017, el salario mínimo argentino se mantuvo como el mejor posicionado, oscilar entre los u$s 417 hasta los u$s 525,22. Pero un año más tarde cayó abruptamente hasta terminar ubicándose en u$s 277, quedando por detrás de Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú.

El salario mínimo, vital y móvil (SMVM) constituye el piso legal para el salario de los trabajadores en relación de dependencia. No se trata de un valor que automáticamente impacta en las remuneraciones, pero sí lo hace estableciendo un umbral más alto o más bajo para la negociación colectiva. El SMVM se define a través del Consejo del Salario, que reúne a representantes del Gobierno, gremios y entidades empresarias.

En noviembre de 2015, el salario mínimo estaba en $ 5588, lo cual equivalía a u$s 589 con el dólar a $ 9,5. En ese momento, Argentina estaba en una primera posición muy holgada frente a otros países de la región, seguida por Ecuador y Chile, con salarios mínimos de 354 y 352 dólares, respectivamente. Parte de esa enorme diferencia (más de u$s 200) con la segunda y tercera posición se explica por las fuertes tensiones cambiarias dadas por el dólar “barato” oficial a $9,50 que se vendía con restricciones y el dólar “blue” a $ 16 definido por un mercado chico y opaco.

La fuerte devaluación de diciembre de 2015 y posterior estabilidad cambiaria, junto a subas del SMVM, redujeron el salario mínimo a u$s 501 en diciembre de 2017. En ese momento, todavía se ubicaba en el primer lugar del ranking regional, aunque la diferencia se había achicado a u$s 75 frente al salario mínimo de u$s 425 de Chile y Uruguay.

Con la devaluación del año pasado, el salario mínimo en la Argentina se hundió hasta los 297 dólares, en la línea de Bolivia y lejos de los 457 dólares de Uruguay, 456 de Chile, 394 de Ecuador y 348 dólares de Paraguay.