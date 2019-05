Trasbordan fertilizantes chinos rumbo a Paraguay

El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, visitó la zona franca de Villa Constitución. En el predio se está trabajando con el almacenamiento de fertilizantes de China que luego se despacharán en sucesivos envíos al Paraguay. Inicialmente son 7.000 toneladas de la empresa norteamericana Nitron que realizó la inversión en la zona franca y es el principio de la operación en argentina de un transbordo que se venía realizando desde puertos uruguayos.

Además, está en marcha una inversión de u$s 40 millones para un muelle multipropósito de 230 metros con 40 pies de calado apto para la operación de buques Panamax; con celdas de 33.000 m2 y tanques de almacenamiento de 75.000 m3 para 180 mil toneladas de graneles líquidos y sólidos.

Durante la visita Dietrich estuvo acompañado por la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, el subsecretario de Puertos Mariano Saúl, el intendente local, Jorge Berti, y otros funcionarios que fueron recibidos por Guillermo Misiano, presidente del PTP Group y de Zofravilla, concesionario de la zona franca de Villa Constitución.

Impacto

"Estamos recorriendo la zona franca, la verdad que es impactante lo que hicieron acá, es una inversión de más de u$s 10 millones y están logrando que mucha de la carga que se trasbordaba afuera, ahora se haga acá en Santa Fe, las barcazas que antes volvían vacías a Paraguay, ahora vuelven con fertilizantes, generando puestos de trabajo. Las cosas están empezando a pasar. Este emprendimiento nació en 1992, se volvió a licitar en 2010 y el contrato de concesión recién se hizo en 2014. El mundo que vuela y en la Argentina tardamos una eternidad para hacer las cosas, por la infinita burocracia estatal.

La propia empresa nos contó cómo empezaron a cambiar las cosas desde que llegó Mauricio Macri al gobierno y cómo todas las trabas se simplificaron inmediatamente. Me involucré fuertemente con la Aduana para apurar las aprobaciones y con la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante para hacer las cosas en tiempo récord. ¿Saben cuál es la diferencia entre hacer algo rápido o algo lento? Que hay más gente trabajando. Si empezamos en 60 días a construir el puerto va a haber más personas trabajando. La burocracia impide que la gente trabaje y perdemos oportunidades", resaltó Dietrich.

Días antes, un grupo de vecinos se manifestó frente a la zona franca asegurando que desde el puerto se embarcaría mercadería tóxica, por los fertilizantes.

"Eso es falso. Hay pequeños grupos que pareciera quieren frenar las inversiones y que no nos desarrollemos. Es simple, si no quieren esta inversión de u$s 40 millones, con los puestos de trabajo que genera, se va a ir a otro lado. No tengo dudas de que la mayoría de la gente está contenta con los 60 trabajadores que hoy tienen empleo y los cientos más que se van a sumar con la construcción del muelle y con el puerto operativo", aseguró Dietrich.

Guillermo Misiano resaltó el apoyo recibido durante la gestión para que esta operatoria pudiera realizarse en Villa Constitución tanto del municipio, como de la provincia y la nación a pesar de que cada instancia responde a un color político diferente. Consideró que, de esa forma, un trámite que en otras circunstancias hubiera llevado años, se resolvió en solo cuatro meses.

Alicia Ciciliani, explicó que el proceso para la habilitación de la zona franca para empezar a operar no fue fácil. No obstante, agregó que ya están listos los estudios de impacto ambiental para elevar a Nación y poder autorizar la construcción del muelle.

La ministra también defendió enfáticamente la inversión en marcha.

"Quiero que los habitantes de Villa Constitución tomen verdadera dimensión de lo que esto significa. Van a tener un puerto en la ciudad y tienen una zona franca que es la única para toda la hidrovía. Ya hay 60 personas trabajando directamente y muchos más se sumarán en el futuro".