Hamburguesa vegetariana: la nueva estrella de inversores

Impossible Foods anunció una ronda de financiación de u$s 300 millones poco tiempo después de que su rival Beyond Meat hiciera su debut en la Bolsa a principios de este mes.

La ronda de financiación, encabezada por Temasek de Singapur y Horizons Ventures de Li Ka-shing, llevó la suma total de fondos recaudados por Impossible Foods, que tiene su sede en California, a más de u$s 750 millones y le otorga una valuación cercana a u$s 2000 millones.

La popularidad de los sustitutos de la carne elaborados a base de vegetales es tal que las acciones de Beyond Meat volaron después de que cotizaron por primera vez en la Bolsa. Los papeles de la compañía, que tuvieron un precio de u$s 25 en su oferta inicial de acciones, ahora se negocian apenas abajo de u$s 70, por lo que se calcula que su capitalización bursátil es superior a u$s 4000 millones.

La exitosa recaudación de fondos por parte de Impossible Foods se produce inmediatamente después del anuncio de una alianza con Burger King en Estados Unidos. La cadena de comidas rápidas planea lanzar la hamburguesa "Impossible Whopper" en más de 7000 restaurantes. Eso duplicará la actual huella de distribución de Impossible Foods en Estados Unidos de 6.000 locales, incluyendo bocas en White Castle, donde sus productos ya se venden.

José Cil, CEO de Restaurants Brands, la dueña de Burger King, hace poco señaló a los analistas que la Impossible Whopper atrae a nuevos clientes. Agregó que el grupo apunta a un lanzamiento internacional hacia fines de año.

La gran demanda de hamburguesas vegetarianas elaboradas por Impossible Foods provocó faltantes en algunos restaurantes.

David Lee, el director financiero de Impossible Foods, sostuvo que el capital recaudado se utilizará para aumentar la capacidad de producción. "Nos encontramos con un incremento de la demanda sin precedente. Estamos haciendo de todo para fortalecer nuestra oferta", agregó.

Impossible Foods, fue fundada en 2011 por Pat Brown, un profesor de bioquímica de la Universidad Stanford. La compañía señaló que para 2035 quiere haber eliminado la necesidad de animales en la cadena alimentaria.

La firma está agregando un tercer turno de trabajo y una segunda línea de producción en su planta de Oakland, California, y está analizando asociarse con otros productores para aumentar la producción. Desde que empezó a vender en Singapur en mazo de 2019, sus ventas se triplicaron en Asia, donde hay chefs que usan la "carne" Impossible en platos que sirven en restaurantes.

Tanto Impossible Foods como Beyond Meat producen sustitutos de carne a base de vegetales aplicando la ciencia molecular que permite que las células creadas imite a aquellas de la proteína animal usando nutrientes vegetales.

Las dos compañías ofrecen hamburguesas que, según ellas, tienen el mismo sabor y textura que las elaboradas con carne vacuna. Las hamburguesas "sangran" como verdadera carne. Para lograr eso, Impossible usa leghemoglobina o heme una proteína creada por sus científicos a través de ingeniería genética y fermentación de la levadura y Beyond Meat recurre al jugo de remolacha.

Ethan Brown, fundador y CEO de Beyond Meat, señaló que los productos de la compañía permitirán a los consumidores seguir comiendo "carne"; pero que él quiere cambiar la agricultura. Beyond Meat podría "reestructurar la agricultura para mejorar la eficiencia, pero lo que es más importante, hacerlo de manera que sea mejor para el cuerpo humano y mejor para la tierra", afirmó.