El canje del Bono Dual por las nuevas Lelink no convence al mercado

Los especialistas del mercado no están entusiasmados con el canje del Bono Dual por las nuevas Letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense (Lelink) a tasa de 4,25% que lanzó la cartera de Nicolas Dujovne.

Por el lado del precio, la operación parece conveniente. El Bono Dual cotizaba ayer en torno a u$s 101,45 y casi no reaccionó luego de que se conociera la noticia del canje de Lelink. "Es muy recomendable hacer el cambio. Al vencimiento el bono paga u$s 104,50 y en una semana pagarían u$s 104,15. A eso hay que sumarle la tasa de las nuevas letras, que en principio es de 4,25%", sostuvo Leonardo Svirsky, sales & trading de Bull Market Brokers.

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda

"Este bono cotiza muy bajo la par y lo que proponen es cambiarlo al valor técnico pero lo pagan en 4 cuotas. El Gobierno gana tiempo pero no soluciona el problema del stock de deuda de corto plazo vinculada al dólar", complementó Nery Persichini, gerente de inversiones de GMA Capital.

"Este bono tiene un problema que es que paga el 21 de junio pero el tipo de cambio se fija el 14, una semana antes, con toda la volatilidad en Argentina y el mundo. Optar o no por el canje va a depender de la necesidad de liquidez que tenga el inversor. Se evita el tema del tipo de cambio pero entra en un instrumento ilíquido y si se quiere dolarizar tiene que comprar dólares 4 veces", agregó Persichini.

Plazos cortos pero post electorales

Otra duda pasa por los vencimientos que ofrecen las Lelink, ya que quienes entren al canje no pueden elegir qué letra suscribir sino que obtienen un 25% de cada uno de los 4 plazos (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) y, además, pierden liquidez.

"Durante el mandato del Gobierno pueden pensar que pagan estas letras y no corren ningún riesgo de reestructuración. En ese caso, probablemente convenga. Pero no lo veo como extremadamente atractivo. Puede servir para una persona se quiera dolarizar directamente a plazos diferentes que los que tenía con el bono", opinó Juan Salerno, gerente de inversiones de Compass Group.

Por su parte, Mateo Reschini, analista de LBO, apuntó: "Me parece una buena idea. Es algo necesario descontracturar el vencimiento del Dual pero pongo cierto interrogante sobre lo que puede pasar con las dos Lelink más largas. Eso quizá tira un poco para atrás la voluntad de hacer el canje. Nos vamos a enterar en estos días si el Dual empieza a operarse un poco más alto mostrando que hay gente que quiere meterse a Lelink lo compra para pagar con eso. Hoy en día estaría saliendo más barato".

Más allá del canje, los operadores destacaron que estas Lelink se pueden suscribir tanto en pesos como en dólares a diferencia de lo que venía sucediendo con las Letes, que solo se podían suscribir con dólares. Asimismo, dijeron que habrá que ver a qué tasa se emiten las Letras, que podrían salir bajo la par e incrementar la tasa inicial de 4,25%.