El Gobierno confía quitar presión al dólar con el canje de un bono que vence en junio

La estrategia oficial de alivianar los vencimientos de los próximos meses y sacar presión al dólar se concentrarán en un instrumento: el Bono Dual 2019, que se paga el 21 de junio, y que implicaría unos $ 98.000 millones en la calle en ese mes. Sería en el preciso momento de cierre de listas el 22J para postularse a la presidencia, y a menos de dos meses de las primarias.

Conscientes de que en los períodos de elecciones aumenta la demanda de dólares en la Argentina, y en medio de la elevada volatilidad del tipo de cambio, la Secretaría de Finanzas lanzó ayer una licitación de letras con dos novedades.

Por un lado, incorpora un nuevo instrumento mediante las cuatro letras disponibles ya que están "vinculadas al dólar", bautizadas como Lelink, pero lo más relevante es la suscripción se puede hacer, además de pesos o dólares, en especie, concretamente, con la entrega del Bono Dual 2019.

¿Cuál es la intención de ofrecer esta última posibilidad? Cada vez que hubo vencimientos de bonos que pagaban en pesos en los últimos meses subió el dólar, con su consecuente impacto en la inflación y también en la deuda (el 80% está nominada en divisas). Los analistas, de hecho, ya esperan que el IPC termine este año en un 40%, de acuerdo a la mediana de las respuestas volcadas en el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) que hace el Banco Central.

Entonces, con un vencimiento de unos u$s 2000 millones en esta oportunidad del Bono Dual 2019, desde el Gobierno confían en que "cuanto más participen (en la compra de las letras que ofrecen), menor son los riesgos de tipo de cambio".

De esta manera, buscarán sacar presión al dólar por potenciales compras de u$s 1500 millones, ya que contaron que si bien vencen pesos por el equivalente a unos u$s 2000 millones, poco menos de u$s 500 están en sector público. La intención es la de "distribuir en el tiempo" estos vencimientos. De hecho, las cuatro Lelink que lanzaron ayer vencen en septiembre, octubre (antes de los comicios), noviembre y diciembre. Algunos analistas calificaron de poco el diferimiento del pago, aunque elecciones presidenciales de por medio (ver FyM).

Desde el Ministerio de Hacienda descartaron que la estrategia que está detrás de esta operatoria sea parte de un canje de bonos. "Se trata de una operación puntual. No se encuadra en la estrategia de simplificar los instrumentos que tenemos, pero había que atender esta necesidad puntual", respondieron.

Sí, reconocieron, que lo que se busca es quitar presión al dólar: ayer, de hecho, subió otros 30 centavos en el mercado mayorista y cerró en $ 45,10 aunque había llegado a trepar 70 centavos en el arranque.

El debut oficial de las Lelink será mañana, cuando se abra la posibilidad de licitarlas, y hasta el jueves a las 15, cuando cierra la oferta. Se puede suscribir en pesos, dólares o en con Bonos Dual 2019.

En el caso de utilizar el Bono Dual 2019, el tenedor de este bono lo canjeará por un 25% de cada una de las cuatro Lelink que se ofrecen. Los intereses que el Dual devengó se pagarán en efectivo "correspondiente a los intereses devengados del Bono Dual 2019 desde la fecha de emisión hasta el día de liquidación de la licitación el 23 de mayo de 2019". El monto de intereses será de u$s 4,15 por cada u$s 100, el que se pagará en pesos al tipo de cambio de la comunicación "A" 3500 del próximo lunes 20 de mayo.

El detalle de los vencimientos de estas Lelink son: el 4 de septiembre, el 3 de octubre, el 5 de noviembre y el 4 de diciembre. "La licitación se realizará mediante indicación de precio, por sistema holandés de precio único, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. La licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019", detalló la Secretaría de Finanzas.

Agregó que podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, "debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV".

En el caso de que el Gobierno consiga adhesión a su propuesta de diferir el vencimiento del Dual vía estas nuevas letras habrá sorteado el mes con mayores vencimientos de lo que queda del 2019: en junio vencen unos u$s 4000 millones, entre Letes y otros títulos.

Además, con una renovación parcial de un 40% de las Letes, en promedio, aseguran que el programa financiero de este año estará cerrado.